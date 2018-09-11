5校聯手 打造北市北區最大生醫育成聯盟

2018年09月11日 08:49 旺報 簡立欣

為整合台北市創業輔導資源，陽明大學與大同大學、馬偕紀念醫院、台北護理健康大學、銘傳大學等5校創新育成中心結盟，籌組台北市北區最大育成聯盟，替未來士林北投科技園區發展注入強心針。

繼內湖科技園區、南港軟體園區後，士林北投科技園區即將成為台北市第3處科技產業園區，未來將引進生物科技等產業，可望成為台北市北區最大的產業聚落。而陽明大學距離士林北投科技園區僅3公里，可發揮生物醫療產學量能，凝聚產學研發資源，加速產業進駐。

5校結盟輔導的新創產業目前已經超過百家，陽明大學有生醫特色，馬偕紀念醫院與台北護理健康大學有臨床經驗與資源，大同大學與銘傳大學有機電、綠色生技、管理等資源，協助輔導、整合將進駐科技園區的廠商。

陽明大學表示，該校創新育成中心成立超過10年，多年來積極建立生醫產學合作，輔導生醫產業創新發展；近年在醫療器材、生醫材料、生技製藥與醫療保健等領域上，已培育了錫安生技、益福生醫、伊達醫療器材等新創公司，專注在質子標靶癌症治療系統、益生菌菌株開發、醫療光電設備等，專利申請件數也成長5成。生技醫療具有知識密集、風險高、成本高、獲利高與投資不確定性等特色，急需整合相關資源，將資源極大化才能創造利基，這也是發起5校聯盟的初衷。

陽明大學副校長楊慕華表示，在生物科技與醫療照護產業上，陽明大學一直扮演產學研的要角，這次與其他學校組成聯盟，算是跨越領域整合，能更針對不同新創廠商的需求，客製化提供營運所需資源，也能提高產業流通，達到商業資源共享互惠榮景。

楊慕華表示，士林北投科技園區可說是台北市產業發展的明日之星，期望5校聯盟能因為地利之便，提供廠商最有力的產學支持，讓學術成果能具有商業價值，造福社會。

(旺報 )