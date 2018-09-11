吃貨味蕾覺醒吧！丹麥女王御廚10／31來台炫技

2018年09月11日 08:59 工商 姚舜

Ronny Emborg料理的〈花枝手工麵、蝦味清湯〉，傳遞濃烈的「新北歐料理」風格。（圖／台北美福大飯店）

〈胡桃南瓜、沙棘、柑橘、香椰〉是以北歐當地容易取得的酸莓果，搭配柑橘與椰子的香甜，幻化成一道清爽順口的秋季甜點。（圖／台北美福大飯店）

〈梅爾檸檬、北歐優格、玉米布丁〉是Emborg受台灣珍奶啟發研究出的甜點，堪稱「北歐風珍奶」。（圖／台北美福大飯店）

紐約米其林二星餐廳〈atera〉行政主廚 Ronny Emborg，曾是丹麥女王御廚，如今10月底將來台客座。（圖／台北美福大飯店）

以色味雙全的「新北歐料理」連續3年在紐約米其林指南中得到2星的紐約〈atera〉餐廳主廚Ronny Emborg，將於10月31日至11月4日客座台北美福大飯店〈GMT義法料理餐廳〉，曾任「丹麥女王御廚」並在2007年獲選為「丹麥最佳主廚」的這位丹麥籍型男大廚，烹調料理的菜餚在國際餐飲業界被譽為具「感官覺醒」的磁力，台灣的食饕或吃貨若覺得自己的味蕾早被市場大同小異的菜餚「炸得麻痺」，或許可以看看這位在紐約摘星的丹麥大廚究竟如何讓紐約客「感官覺醒」。

Ronny Emborg在2000年於Molskroen Hotel歷練並開啟現代精緻廚藝之路，自此才華洋溢的他開始在廚藝界受到矚目。2002年Ronny Emborg受邀參與拍攝歐洲著名頂尖主廚紀錄片「The Culinary Star of Europe」，在影片中他以真實且精湛廚藝讓觀眾動容。

在擔任丹麥女王瑪格麗特二世御廚期間，Emborg被〈DAngleterre大酒店〉館內〈Marchal〉米其林餐酒吧挖掘，自此他開始躋身米其林殿堂，其後他陸續在包括西班牙「三星聖殿」〈El Bulli〉餐廳等國際知名餐廳歷練，練就非凡廚藝。2015年Emborg來到大都會美國紐約，並為紐約〈atera〉餐廳連續三年摘下米其林二星。

Emborg此次客座台北美福大飯店獻藝推出的米其林星光饗宴，6道式午間套餐每人3800元+10%，若搭配餐酒每人5000元+10%。8道式晚間套餐每人5800元+10%，搭酒每人7000元+10%。即日起至9月30日預訂者，享9折早鳥優惠。

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