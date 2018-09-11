日人踹慰安婦像小英神隱 挨轟：是總統還是日本駐台灣總督？

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

全台灣第一座慰安婦銅像，在8月時立於台南市國民黨部外，未料，日本「慰安婦之真相國民運動」幹事藤井實彥，日前卻對慰安婦銅像做出疑似腳踢的動作，引發極大爭議。不過蔡英文及民進黨所有高官卻選擇神隱，對此，國民黨發言人洪孟楷直言，「蔡英文現在到底是中華民國總統還是日本駐台灣總督？」

洪孟楷在臉書指出，到目前為止，未聽到蔡總統或相關高層有對此事表達任何意見，連一句對於日方的譴責也說不出口。洪說2016年前競選總統時的蔡英文，信口開河的說「民進黨一直主張應該要積極的和日方交涉，讓上一代長輩受到的委屈可以得到補償」，但上任後沒有任何進展，「蔡英文總統，想起那麼慰安婦阿嬤的臉，毫無作為的你，晚上真的能睡得安穩嗎？」

洪孟楷提及，網路搜尋「蔡英文 慰安婦」，可以看到選舉之前蔡英文不吝嗇對此議題表態的，除了2015年針對慰安婦紀錄片表態外，也對於馬政府有諸多批評，甚至說「把責任推給在野黨，這是一個不負責任的態度」。但當上總統後，蔡英文就不再對此議題發表意見，僅在2017年發文悼念蓮花阿嬤，但一句「我答應您的事情，我們都有在做」，洪問蔡總統，過去兩年三個月「你到底為了慰安婦阿嬤們做了什麼？」

日前日人用腳踢踏象徵全體慰安婦的銅像，洪認為這是惡意的暴行，任何人都不應該容忍，他相信就連日本政府都不會縱容這樣挑釁的行為。不過在需要一致對外時，蔡英文及民進黨所有高官卻選擇神隱，連一句譴責也不敢對犯下惡行的日人說，說要面對過去來轉型正義，如今什麼卻對惡行不聞不問，這種不敢捍衛我國慰安婦權益的人，實在不配坐享高位。他不禁想問「蔡英文現在到底是中華民國總統還是日本駐台灣總督？」

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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