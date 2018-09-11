強烈颶風襲美東南岸 海軍30艘艦艇出海「避難」

2018年09月11日 08:55 中時電子報 李靖棠

據今日美國網（USA Today）報導，隨著「佛羅倫斯」（Hurricane Florence）正式升級為4級強烈颶風（Category 4）後，預估路徑將直撲美國東南海岸，除向佛羅里達、路易西安那和維吉尼亞等多州居民發布警報外，美國海軍（US Navy）稍早也下令、要求停靠於維州諾福克軍港（Norfolk）內的30艘大小艦艇，包含基薩奇山號兩棲攻擊艦（USS Kearsarge）等，將提早前往大西洋海面駐紮、躲避這場嚴重的風暴。

Hurricane hunter flies over Category 4 storm Florence

美國氣象單位認為，以拋物線沿著東南岸一路北上、佛羅倫斯颶風的威力將逼近最高的五級門檻附近，風速最高達到241公里/小時，暴風直徑達804公里寬，其影響範圍和破壞力不如小覷。東南岸的南、北卡羅萊納州與維吉尼亞州3州，均已下達海岸區疏散撤離的命令，而美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）也加緊戒備，作為任何可能出現的災情預防與物資補給工作。

已升級至4級、強烈颶風佛羅倫斯將襲擊美國東南海岸各州。（圖/National Oceanic and Atmospheric Administration)

也將出海躲避颶風的基薩奇山號兩棲攻擊艦。（圖/美國海軍）

作為美國海軍停放最多機密、昂貴與高科技艦艇的基地，諾福克艦隊指揮官格藍地上將（Christopher Grady）下令，要求基地內30艘大小艦艇即刻出海、向大西洋上某個指定位置集合，躲避即將到來的狂風暴雨。上將表示，「我們的第一要務與責任，就是保護自家的艦隊、同時更要保障船員與其家屬們的安全！」

佛羅倫斯颶風預計在北卡羅萊納州登陸，主要影響時間將持續至少24小時，狂風、暴雨、河川氾濫與海水倒灌，都讓周圍各州政府和聯邦單位不敢掉以輕心，嚴防再次發生如先前卡崔娜颶風（Katrina）或去年瑪利亞颶風（Maria）的悲劇。

(中時電子報)