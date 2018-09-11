一句「讓他開天窗」 空姐丟飯碗、婚事險告吹

一句「讓他開天窗」，空姐丟飯碗、婚事險告吹。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

國內知名航空楊姓空姐去年10月臨時請生理假，被公司依違反規定，記申誡1 支，事後楊女在空姐LINE群組傳訊抱怨，爆粗口揚言「讓他開天窗」，航空公司認定楊女惡意煽動員工集體請假，將她解雇，楊女和男友的婚事也因此停擺，楊提告請求確認僱傭關係存在，並求償50萬元，台北地院判她敗訴。

據判決書，楊姓空姐去年10月臨時請生理假，公司認為她未依規定，開工前90分鐘前提出假單，將她懲處申誡1支，事後楊女在私人群組發飆「管他去X的指休」、「今天高雄早班無待命」、「讓他開天窗」隔月17日，公司以楊女惡意請假，罔顧旅客權益，嚴重撕裂勞雇關係之信賴等理由將人解雇。

空姐不滿被解雇，辯稱揚言「開天窗」等語只是情緒性發言，且她只是一名空服員，根本沒能力煽動他人，反控航空公司行「文字獄」，請求確認僱傭關係存在，另外她因為與男友暫停婚事鬱鬱寡歡，故請求精神慰撫金50萬元。

台北地院法官調查，楊女在群組中發言「就是針對工會啊，媽的，管他去X的指休，我也要請假，今天高雄早班無待命，讓他開天窗」，在得知主管提她代班後，還傳訊「媽的竟然無法開天窗」，參酌空姐LINE內容，認定她利用生理假作為手段，號召同事讓公司航班被取消，違反工作規則，因此駁回楊女的請求，判她敗訴。全案可上訴。

(中時電子報)

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