獨》國防大學戰爭學院癱瘓？爆流感群聚感染停課3天

國防大學戰爭學院傳出受訓學員大規模群聚感染A型流感。（圖取自Google Map）

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中時電子報

位於桃園八德區的國防大學戰爭學院，傳出受訓學員大規模群聚感染A型流感事件，從9月10起，陸續有10名國軍各軍種中校軍官遭到感染，校方為了避免擴大疫情，已決定從今（11）日起，一連停課三天。

據了解，戰爭學院日前開始就有一名受訓中校感染流感，疑似未做好隔離措施，後來漸漸發生群聚，想不到幾天內感染人數遽增，並達到2人以上群聚感染的通報標準，校方只好緊急通報衛生局，衛生局昨晚接獲通報時共有10人證實確實受感染，而且還有數位軍官嚴重到已經住院，未來是否會增添病例，端看校方隔離措施是否落實。

國防大學政戰主任簡士偉少將表示，事情的起因是因為一位潘姓學員先感染，開訓時剛好學員聚集在禮堂聽訓，結果左右鄰近的軍官都受到感染，目前已經暫時控制住疫情，同時也做好各項隔離與清潔措施，同時委請國軍桃園總醫院全力協助。

據了解，戰爭學院受訓學員將近130名，還包含友邦前來就讀受訓人員，今天一次爆出10例感染病例，侵襲率將近百分之8%，已屬於高感染區域。

國防大學戰爭學院內，包括戰略與國際事務研究所、聯合作戰組、軍事理論組、戰略研析組與教育行政室等。都是國軍現階資深中校軍官才能報考，主要教授高階戰術戰略等軍事學養，從戰院畢業後即可晉升上校。而且取得晉升將軍的最基本門檻。

爆發群聚感染後，校方已將所有學員隔離在寢室內，所有校區內受訓班隊也暫時停止上課，據了解，校方已派專人前往醫院照護重症者，其餘輕症者也都禁止前往餐廳用餐，而必須前往特定區域開小伙。

衛生局接獲通報後，今天開始將展開2周監控期，並派員並到國防大學進行衛教宣導、要求清理洗手檯等設備及環境，並備妥口罩、酒精、漂白水，尤其口罩患者每天要更換，八德區衛生中心也每天連繫關懷，掌握有無新增病例。

知情人士表示表示，發病的受訓學員，經診查感染A型流感，衛生局已要求受感染軍官接受隔離，並建議休假，受感染者接受醫院5天份克流感藥物治療。

(中時電子報)

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