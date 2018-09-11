搶商機!福容推秋節好玩行程 這間最划算

入住福容大飯店福隆，白天可以跨上鐵馬，騎進舊草嶺隧道。福容大飯店提供

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中時電子報
淡水漁人碼頭店有專人帶民眾暢遊淡水知名景點，晚上施放煙火，住房買大送小最划算。福容大飯店提供

中秋3天連假即將來臨，福容大飯店搶中秋商機，全台各據點推好玩行程，淡水漁人碼頭店有專人帶民眾暢遊淡水知名景點，住房買大送小最划算，中秋連假晚間還有精彩的煙火秀；墾丁一泊二食5999元，可到社頂公園探訪生態之美，親近梅花鹿；花蓮可從太魯閣玩到東海岸。

福容大飯店表示，中秋節淡水漁人碼頭有熱鬧的新北啤酒節活動，中秋節前夕(23號)晚間9點，預計施放長達300秒的煙火，民眾可和另一半登上情人塔，欣賞煙火美景，每位520元，住房買大送小，約3.4折；淡水福容也推出親子假期，吃喝玩樂全包，2大2小全家人只要6999元，等於150CM以下兒童免費(每房每晚限2位以下兒童)，甜甜價加上高CP值，市場吸晴度破表！

福容墾丁店「南島賞月中秋連假」一泊二食，只需5999元起，就可以參加社頂公園日夜間生態之旅，白天進行梅花鹿尋蹤，到毛柿林尋幽，有機會看見成群梅花鹿，與排灣族在此生活的歷史痕跡。

中部的福容麗寶樂園店推「麗寶摩天輪中秋假期」，9月22日至23日入住精緻雙人房，每房8999元，第2晚續住價每房5500元(含2客早餐)，入住享渡假區設施、玩樂園、逛outletmall、開賽車。

另，入住福容大飯店福隆，白天騎鐵馬進舊草嶺隧道、龍門至鹽寮及福隆濱海段自行車道，來趟「追風超值遊」；花蓮福容則是與台灣觀光巴士合作，從飯店出發，可造訪太魯閣、清水斷崖、布洛灣台地，來趟自然知性之旅。

(中時電子報)

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