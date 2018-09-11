山竹變強颱 氣象局：周六最接近台灣

2018年09月11日 09:38 中時 廖德修 、中時電子報/ 徐秀娥 、 尉遲佩玉 、中時電子報/

山竹變強颱威脅大增！氣象局副局長鄭明典在個人臉書PO文指出，第22號中颱山竹的雲系很寬廣，且有跨越赤道而來的濕暖空氣支持，加上海溫（海洋熱含）高、垂直風切小，還有增強的空間。氣象局表示，會不會侵台周四將是觀察關鍵，周六最接近台灣。

山竹已在上午升級為強颱，周五（14日）接近台灣東南方海面。但由於太平洋高壓增強，目前預測的路線稍微往南修正，可能將從巴士海峽通過，如果路線越北對台灣威脅越大，反之則較小。氣象局預報員劉沛滕表示，山竹屆時是否侵台，周四將是關鍵，而其外圍環流將在周五晚影響台灣，為東半部帶來降雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，山竹未來在接近菲律邊海面時還會再增強，暴風圈也會擴大，周六最接近台灣，主要影響東半部及恆春半島，至於中部、北部的降雨程度還要再觀察。

另外，受關注的熱帶性低氣壓（90W）目前在巴士海峽西側，朝西南西移動，慢慢進入南海。鄭明典指出，這個熱低壓進入南海後環流變得比較完整，近中心的強對流也整合起來，從衛星雲圖來看，其結構確實比之前完整。

氣象局稍早預測，由於進入南海後受到陸地的破壞較小，熱低壓有增強並發展成輕度颱風的可能。所幸由於移動路線的緣故，鄭明典說，它對台灣的影響已越來越小，只有東沙島剛好在它附近，熱低壓對台灣的威脅逐漸消除。

(中時 )