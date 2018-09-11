DPP議員曾說韓國瑜「請喪假」就同意不備詢 她罵沒人性

2018年09月11日 09:20 中時電子報 邱文秀

北市議員參選人游淑慧批，面對吳音寧拒絕進議會備詢，民進黨鴉雀無聲。當年韓國瑜請假到桃園處理菜價被群起攻之，就被（新系）周威佑議員諷刺「請喪假就100%同意」，游淑慧批，喪假才可不備詢沒有人性!(游淑慧臉書)

北農總經理吳音寧與北市府的「第一果菜市場改建」紛爭，讓市長柯文哲頻動怒「挖X，她（吳音寧）都不來議會備詢，連議長都講了，她還不來」。台北市議員參選人游淑慧批，面對吳音寧拒絕進議會備詢，民進黨鴉雀無聲。當年韓國瑜請假到桃園處理菜價被群起攻之，就被（新系）周威佑議員諷刺「請喪假就100%同意」，游淑慧批，喪假才可不備詢沒有人性!

北農總經理吳音寧拒絕到議會備詢一事不斷引發爭議，然而台北市議員參選人游淑慧挖出2016年11月1日的「環南市場、第一果菜及魚類批發市場改建工程」專案報告會議記錄。前北農總經理韓國瑜請假到桃園處理菜價，代理董事長在台中參加青果合作社的會議。卻被主席李建昌說代理董事長和總經理沒列席會議，是因為「他們怕到議會會發生爭吵，所以沒有來，也不想來」。民進黨議員周威佑諷刺「家裡有喪事請假才100%同意」。

游淑慧批，家裡有喪事請假才同意？哪一家公司的老闆這麼沒有人性？要員工家人過世，才會同意請假！但這樣的刁難，就發生在民進黨市議員對待韓國瑜的身上！民進黨市議員對兩任北農總經理的「親疏有別」，「童養媳」VS「自家大小姐」，完全沒有道理只有偏見，心裡越發的對韓國瑜不捨！

游淑慧說，韓國瑜只是請假，就被（新系）周威佑議員諷刺「家裡有喪事請假才同意」⋯這個意思是要韓國瑜家裡有人過世才能請假？講這種話已經是完全的刁難、完全的惡意！可是面對吳音寧拒絕進議會備詢呢？周威佑、民進黨⋯鴉雀無聲！

根據《勞基法》規定，員工請喪假條件為，父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，喪假8日。祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，喪假6日。曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，喪假3日。

(中時電子報)