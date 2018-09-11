抗議李逸洋發言 教團：政府不適合管理退撫基金

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旺報

「如果退撫基金的運作真的坦盪的話，請將過去的所有投資紀錄公布！」由教師團體組成的「監督退休金績效聯盟」11日發聲，抗議考試院副院長李逸洋之前「軍公教年改是因為投資績效太差」的說法，表示單單從李逸洋的說法就足以證實「政府不是善良管理人，不適合管理退撫基金」。

教團表示，所謂「儲金制（funded）」退休金，就是要追求良好的投資績效，讓退撫基金充裕，人民不用陷於「多繳、少領、延退」的風險中；再舉丹麥ATP為例，基金如果能投資得宜，再加上複利效應，投資收入早已超越提撥收入，因此國際間儲金制退休基金的長期投資績效標準，大約訂在名義收益率7至8%（未扣除通膨）或實質收益率4至5%（扣除通膨），李逸洋卻似乎覺得連名義收益率5%都不可能。

教團痛批政府管理團隊對於退撫基金錯誤的投資決策，只會不斷要求軍公教繳更多錢給這麼糟的管理團隊，再用各種話術推卸投資績效不彰的責任。他們要求李逸洋回答：「中環、茂矽、勝華科技、華映、東雲公司債、陽明海運等，究竟讓我們退撫基金慘賠了多少錢？當初做出買這些股票債券的評估為何？」

教團表示，過去退撫基金的所有投資，幾乎都是黑箱作業，不知高買低賣了多少股票：「如果退撫基金的運作真的坦盪的話，請將過去的所有投資紀錄公布，讓計畫成員（軍公教）以及全體國人看清楚。」教團要求政府退出退撫基金管理，將過去政府所種下的惡果概括承受，並停止用話術推卸責任。

(旺報 )

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