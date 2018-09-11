飛往南太平洋 哈利與梅根10月首訪紐澳4國

據雪梨晨報（SMH）報導，澳洲新總理莫里斯（Scott Morrison）稍早宣佈，他已正式邀請、英國王室新婚夫妻哈利王子（Prince Harry）與其夫人梅根（Meghan Markle）訪問澳洲；而肯辛頓宮（Kensington Palace）也證實該項消息，並同時公佈訪問行程細節與項目。
哈利與梅根將於10月16至31日造訪南太平洋4國，代表出席於澳洲舉辦、為退伍或傷殘官兵舉辦的「永不屈服運動會」（Invictus Games），訪問兩大城墨爾本和雪梨、以及知名景點弗雷澤島（Fraser Island），隨後前往東加王國、紐西蘭與斐濟等國。
與英王室淵源甚深的澳洲，過去包含伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）、查爾斯王儲（Prince Charles）、黛安娜王妃（Princess Diana），以及威廉（Prince William）和凱特（Kate Middleton）夫婦都曾造訪，此番再次有王室「網紅」夫妻到訪，勢必將在紐澳當地掀起一股旋風。
Further details about The Duke and Duchess of Sussex's Autumn Tour to Australia, Fiji, Tonga and New Zealand have been released 🇦🇺🇫🇯🇹🇴🇳🇿 pic.twitter.com/b3XD4GaVnh— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年9月10日
Find out more about The Duke and Duchess of Sussex's Autumn Tour 🇦🇺🇫🇯🇹🇴🇳🇿 here: https://t.co/7nLKIKrOM3— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年9月10日
此外，據外媒指出，哈利的明星友人貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）夫妻、以及另一對王室夫妻、丹麥的費德里克王子（Prince Frederik）與瑪麗女王儲（Princess Mary），也將共同出席，讓官方訪問更加「星光熠熠」。
哈利梅根出訪行程：
10月16-22日：澳洲墨爾本、雪梨等地
10月23-25日：斐濟
10月25-26日：斐濟、東加
10月27日：澳洲雪梨
10月28-31日：紐西蘭威靈頓、奧克蘭
(中時電子報)