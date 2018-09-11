飛往南太平洋 哈利與梅根10月首訪紐澳4國

英國王室新婚夫妻哈利（圖右）與梅根（圖左），10月將前往南太平洋、訪問紐、澳、斐濟與東加4國。（圖/美聯社）

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中時電子報

據雪梨晨報（SMH）報導，澳洲新總理莫里斯（Scott Morrison）稍早宣佈，他已正式邀請、英國王室新婚夫妻哈利王子（Prince Harry）與其夫人梅根（Meghan Markle）訪問澳洲；而肯辛頓宮（Kensington Palace）也證實該項消息，並同時公佈訪問行程細節與項目。

哈利與梅根將於10月16至31日造訪南太平洋4國，代表出席於澳洲舉辦、為退伍或傷殘官兵舉辦的「永不屈服運動會」（Invictus Games），訪問兩大城墨爾本和雪梨、以及知名景點弗雷澤島（Fraser Island），隨後前往東加王國、紐西蘭與斐濟等國。

英王室新網紅：哈利（圖左）與梅根（圖右）夫妻，10月16日將出訪澳洲等4國。（圖/美聯社）

與英王室淵源甚深的澳洲，過去包含伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II）、查爾斯王儲（Prince Charles）、黛安娜王妃（Princess Diana），以及威廉（Prince William）和凱特（Kate Middleton）夫婦都曾造訪，此番再次有王室「網紅」夫妻到訪，勢必將在紐澳當地掀起一股旋風。

此外，據外媒指出，哈利的明星友人貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）夫妻、以及另一對王室夫妻、丹麥的費德里克王子（Prince Frederik）與瑪麗女王儲（Princess Mary），也將共同出席，讓官方訪問更加「星光熠熠」。

丹麥女瑪麗王儲（圖左）與夫婿費德里克王子（圖右）。（圖/Det danske kongehus臉書專頁）

哈利梅根出訪行程：

10月16-22日：澳洲墨爾本、雪梨等地

10月23-25日：斐濟

10月25-26日：斐濟、東加

10月27日：澳洲雪梨

10月28-31日：紐西蘭威靈頓、奧克蘭

(中時電子報)

文章來源：Prince Harry and Meghan Markle to visit Australia

文章來源：Prince Harry and Meghan Markle's Australia tour dates announced

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