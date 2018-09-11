賣身包養男友卻被劈腿 人氣AV女優崩潰自殘「剛被大叔OO...」

2018年09月11日 09:54 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

星奈愛男友是歌舞伎町知名牛郎 (圖／翻攝自推特、一劍浣春秋)

星奈愛還曾對男友說「剛被一個大叔中出，準備要吃藥，拜託你也來中出我一次」 (圖／翻攝自一劍浣春秋)

長相有如偶像般甜美的知名AV女優星奈あい(星奈愛)才出道一年，便已經是AV屆銷售排行榜常客，原因就在於除了長相外，不挑片的敬業態度更是贏得許多影迷喜愛。但日前她卻突然在twitter上傳了自殘照，讓粉絲驚嚇不已，原來是跟她交往的男友劈腿搞外遇，還拋棄了她。

儘管這張自殘照很快就刪除，但粉絲們棄兒不捨，轉往星奈愛的私人twitter查看，才發現星奈愛男友是一名知名牛郎，平時生活奢華，為了應付這龐大開銷，星奈愛不僅瘋狂接片，甚至下海賣淫賺錢，一個小時就能賺到3.5萬台幣，付出了所有男方卻選擇劈腿搞外遇，才讓她一時想不開，還曾在對話寫下「剛被一個大叔中出，準備要吃藥，拜託你也來中出我一次」。

除此之外，許多推文也紛紛被挖掘出來，包括「和中國人做愛滿好賺，他們聽不懂日文，亂叫一通就好」、「陪中國人一個半小時可以拿到10萬日幣，日本大叔學學人家好嗎」、「好想說出一切然後引退...」。

星奈愛牛郎男友身分很快又被網友肉搜出來，是歌舞伎町知名牛郎店的紅牌，184公分搭配俊俏臉龐，是女客人最愛指名的對象之一，沒想到生活全靠女友供養，還選擇劈腿，可說是不折不扣的渣男。

AV達人一劍浣春秋也感慨，以世俗眼光來看星奈愛跟好女孩真的差很遠，拍AV、包養牛郎、賣春、私生活靡爛，各種敏感禁忌她全碰了，但這樣的女優「恐怕還不少」，因為有許多女優一時間錢財來得又多又快，但內心相當空虛，前途未卜的不確定感也讓許多人因而迷失自己而選擇不計後果的放縱生活。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)