高雄弒夫案大逆轉！ 母護子頂罪 協力冰屍3個月

2018年09月11日 09:55 中時電子報 黃眉青 、中國時報 柯宗緯 、中國時報

洪婦（中）為兒頂罪，並協助煙滅物證及藏匿屍體。（柯宗緯攝）

高雄弒夫案大逆轉！原本警方朝向洪姓婦人狠心殺夫，但漏夜偵辦後，有重大突破，證實凶嫌是24歲大兒子，洪婦心疼兒子才替她頂罪。兩人合力將死者遺體藏匿住家1樓冰櫃3個月，直到10日晚間被警方發現，費了2個多小時「鑿冰」，才將遺體從冰磚中運出。

高雄市前鎮區10日晚間驚傳妻偕兒子殺夫命案，洪姓婦人供稱不滿丁姓丈夫長期家暴，奪走刀子不慎刺傷丈夫，案情出現逆轉。高雄市警局上午召開記者會，表示丁男兒子見父親持開山刀，作勢砍母親，上前制止搶刀，拉扯間誤傷父親，劃了父親兩三刀，丁男當場頸動脈斷裂，血噴出來倒地。

前鎮警方調查，事發當日為6月4日早上9點多，洪婦不滿丈夫揮霍無度，敗光家產，又欠下巨債，兩人在3樓房間起口角，在樓下的大兒子聽見爭吵聲，奔跑上去查看，發現爸爸持開山刀揮向母親，他一時氣憤奪下刀，朝爸爸頸、胸狠砍約2、3刀。

丁嫌自知犯下大錯後，向洪婦提議「把爸爸冰在冰櫃」，丁嫌中午先到小北百貨買捆繩及火種，將死者以棉被包裹著，已以捆繩纏繞數圈，將人「折疊」於長約150公分、原本裝壽司食材的冰櫃當中，5日凌晨丁嫌獨自開車一路向北，將血衣丟棄在岡山一處荒野焚燒，接著將開山刀丟進阿公店水庫毀證。

丁嫌還故佈疑陣，要媽媽在死者死後的1個月跑到轄區前鎮街派出所，通報爸爸為失蹤人口，但轄區潘姓警員直覺有異，多次登門拜訪，突破洪婦心防，才得知屍體藏於冰櫃之中，破獲這起駭人命案。

警方研判，凶嫌是隨機殺人並非預謀，主因是家人長期受不了丁姓死者敗光4000多萬遺產，甚至上酒店揮霍無度，最高一周花近百萬元，現在還欠下350萬債務，使得家道中落。丁嫌依殺人罪暨遺棄屍體罪嫌移送、洪婦則涉嫌藏匿人犯及煙滅證據。

(中時電子報)