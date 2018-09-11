好玩好吃!台東新港魚市漁貨拍賣超精采

台東新港漁市場正要拍漁夫捕獲的旗魚。(圖/戴安瑋攝)

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台東新港魚市場拍賣的魚貨，都擺在盤子裡，以保清潔衛生。(圖/戴安瑋攝)
新港魚市場拍賣員正在拍賣。(圖/戴安瑋攝)

走進台東新港漁市場，漁夫正忙著擺出才捕獲的漁貨，拍賣員對著一盤一盤的漁貨，嘶聲高喊著價格，「490、500、550、600」只見價格愈喊愈高，在800元時停止。拍賣員林凱倫說，漁市每天都上演著叫賣漁貨的戲碼，但足以餵養台東縣民，有的漁貨還會運到國內各市場銷售，甚至外銷。

新港漁港則為花東部地區最大漁港，又是黑潮、親潮兩股暖流及其寒流必經的海域，水產資源豐富，主要魚類為鰹魚、旗魚、鬼頭刀、鮪、鯊魚等；近年來隨著九孔養殖業沒落，隨之而起轉型的白蝦、大閘蟹等養殖漁業快速成長，成為另一漁業產業。

林凱倫說，新港漁會已成立超過半世紀，位於花東海岸間最重要的漁業重鎮「成功鎮」，背山面海，東臨太平洋，西越海岸山脈，與關山、池上相連，擁有花東最長的海岸線。

他表示，新港區漁會轄區包括成功鎮、東河鄉、長濱鄉及離島的蘭嶼等四鄉鎮，目前也致力於休閒漁業，積極推廣漁業觀光事業，設有休閒碼頭及熱鬧非凡的魚貨拍賣市場等，並於100年底創立黑潮旗跡品牌於三仙台風景區成立漁產品專賣店，推出漁產品伴手禮及生鮮魚貨宅配服務，藉以提升漁產品產值，改善漁民生活。

他並高興的說，鬼頭刀產量最多，新港漁港也取得歐盟認證，是國內唯一取得歐盟認證的漁港。此外，現是旗魚產季，產量也多。

在眾多的漁貨中，看到少見的紅喉正擺在盤子裡，林凱倫說，紅喉肉質細嫩，吃起來有牛奶味，拍賣價高，體型大的紅喉一公斤上千元，一條即要逾千元。一名漁夫說，紅喉是深海漁種，不易捕獲，因此價高，多外銷，在漁市拍賣的量愈來愈少。新港魚市還有設攤，民眾可現場買漁貨後，請店家代勞烹煮。

(中時電子報)

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