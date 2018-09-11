揭5歲女童「遭兄性侵大出血」挨告 正義護理師：可受公評

2018年09月11日 10:16 中時電子報 張國欽

新北市一名5歲女童日前因下體流血，被家屬緊急送到林口長庚醫院，醫生治療後，在驗傷單上寫著「疑似性侵」，並通知當地社會局安置，不料後來卻演變成女童父親PO文要對護理師提告，勇敢挺身保護小女孩的護理師今晨則回應：「可受社會公評，即使挨告也不在意。」

女童父親PO強調，女兒是遭「玩具屋支架」刺傷下體導致流血。（圖／翻攝爆料公社）

女童父親指稱，其女就是被這個玩具刺傷下體導致流血。（圖／翻攝爆料公社）

據《蘋果》報導，女童父親在幼女送醫診斷後於臉書《爆怨公社》喊冤說，女兒爬到書桌上玩，想要跳上床時，遭「玩具屋支架」刺傷下體導致流血。但當時參與會診的護理師po文打臉指稱，女童陰道深處嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，因無法處理，所以轉診至長庚醫院，經單獨詢問女童，女童表示「天天被哥哥（13歲）以生殖器插入陰道，之前也曾出血就醫過，父母都知情」。此文一出，女童父親遭致網友砲轟，並po對該護理師提告妨害名譽。

該po文護理師今晨也在《爆怨公社》PO文回應：「某位先生或律師，我也不認識你所以我也沒什麼好處，但當你出來爆前面一堆事的時候，這件事就是一個可受社會公評的事情，而我也是默默看著，我只是誠實陳述事情經過，未發表主觀的個人想法，未下任何結論，也已表明了以長庚醫院的檢查結果為主，我們只是經手後轉介，也未提及任何人的姓名，防礙名譽的定義是否不太清楚，但你已對我造成困擾。」

網友對於護理師的回應回應：「感恩妳的善心，我們支持妳」、「謝謝有你（妳）們堅持做對的事情！」、「你很勇敢。」。

當天凌晨載女童急轉院的救護車駕駛也留言表示「對此次轉院感到非常痛心，護理人員說的都是真相！！！！！」他並表示當下情況緊張，「因為他們要求我絕對不能中途停靠，只能直達林口長庚急診室，並安全交接給對方護理師。她們也辛苦了，連同社工團團包圍並保護著女童！為此，向她們至上最高敬意。」

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(中時電子報)