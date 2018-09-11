丁柯團隊比一比 走馬燈＋網紅網軍VS穩定專業

2018年09月11日 10:22 中時電子報 張怡文 陳慧仙 專題報導 陳慧仙 專題報導

7月中旬被人稱佛系侯選人的丁守中，公布了競選團隊重要成員，真的是很佛系，因為團隊成員都是非常專業穩定的人士加入，前行政院院長張善政擔任競選總部主委，曾在GOOGLE任總監的他，從政到商都有極佳表現；還有對來自社福領域的立委王育敏，再加上前內政部長.水利專家李鴻源，常和丁守中交換防災都更等公共議題，丁守中團隊就是要打造一流城市而做的準備。

不過，建立平穩專業的團隊雖不容易，卻仍遠遠不上現任市長的柯P人氣，尤其是在年輕選民中聲勢保持不墜的柯P。但了解的人都知道，柯P主掌北市期間，常面臨找不到團隊的窘境，任內北市一級首長已換23人，不只換人頻率高，過去幫柯文哲競選的大將不是轉投敵營，就是放話這輩子不會再幫他助選。

年底九合一選舉進入倒數階段，柯文哲競選總幹事至今仍「找無人」，若不是柯P在年輕人心目中如此之神，又有網紅和網軍的擁護，可能柯身邊的人會散的更快，如此不穩定的執政團隊，要維持良好穩定的施政品質，偌大市府只靠這位IQ比EQ高的柯P，難度也太高。

柯市府人不和已非一朝一夕，柯文哲上任三年多來已換了23個一級主管，宛若走馬燈般，柯文哲上任第一天就揚言，要拔掉信義分局長李德威；世大運執行長、台北市秘書長蘇麗瓊去年九月也走人；今年更接連走了觀傳局長簡余晏、北市副祕書長李文英，簡余晏更罵柯P利用網路霸凌昔日盟友。

不只一級主管相繼翻臉走人，就連上屆幫助柯P的競選大將也都相繼和柯文哲翻舊帳，曾任柯文哲競選團隊「監票部隊」的執行長劉坤鱧就在臉書上爆料，痛批柯文哲剝削基層勞工，更揚言「這輩子不會再幫這個人助選了，改變成真？笑話一場。」

姚立明今年底選舉轉投姚文智陣營

除了劉坤鱧和柯文哲翻臉，幫柯文哲操盤的姚立明今年底選舉轉投姚文智陣營，他批評柯文哲是一個沒有價值觀的人，聽柯過去的兩次談話，就知道他是純粹的功利主義者，「我怎麼去挺他？」

昔日幫柯P操盤的姚立明今年底選舉轉投姚文智陣營。（本報資料照/劉宗龍攝）

友軍流失的柯P現在只剩下網紅和網軍力挺，反觀來勢洶洶，挑戰柯P的藍綠陣營展現團結，國民黨丁守中更是身段柔軟，展現高度人和，找上形象清新的前行政院長張善政擔任總部主委，總幹事找王育敏，希望能反轉過去藍營沉重包袱，一展清新形象。

張善政說，感性上他喜歡柯P，但選市長必須回歸理性抉擇，丁守中有清楚的願景和想法，回歸現實丁守中比較經得起時間考驗；不只張善政出面幫忙，前內政部長李鴻源也跳出來，協助丁守中制定防災都更相關對策，李鴻源更說，替丁守中站台是天經地義。

因為長期在國會的專業問政理性專業，丁守中團隊是以穩定和專業為強項，尤其還能百納海川，像之前在國民黨黨內初選的競爭對手如前北市議員鍾小平幫忙在跑基層，而前立委孫大千則協助新媒體策略，前北市衛生局長邱文祥提供專業政策等，這些黨內外各界精英的集結下，也讓丁守中的競選團隊直接拉到施政專業穩定的層級。

丁守中展現專業團隊，請來水利及都計專家前內政部長李鴻源幫忙制定都更政策。(集團資料照)

但執政近四年且在現實世界喪失人和的柯文哲，多半能靠網紅和網軍力撐場面，現實中，柯P仍遲遲找不到盟友，名嘴周玉蔻就曾批評柯P已經變成「網路流氓」，「柯文哲的網軍就是網路紅衛兵。」

只能在網路世界取暖的柯P，不僅被昔日的競選同袍大罵，曾和柯文哲共事的台大醫生，更是直言，過去在學校念書、在醫院共事，柯P都和同儕處不來，「因為他覺得自己最聰明、最厲害」，昔日同僚更感慨說，當市長不是當醫生，沒有團隊的幫忙，怎麼經營市政呢？

◎台北市長候選人團隊比一比

(中時電子報)