統促黨潑漆日台交流協會 北檢漏夜訊問

2018年09月11日 10:36 中時 陳志賢

「中華統一促進黨」成員李承龍、邱晉芛、徐哲夫、蔣志豪4人，不滿日本人藤井實彥腳踹台南市的慰安婦銅像，10日傍晚前往日本台灣交流協會，對協會及員警潑漆，警方逮捕李承龍4人，依妨害公務、傷害、公然侮辱罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方目前仍訊問中。

據了解，4人庭訊時，說法避重就輕，但由於李承龍事先將潑漆影片置於個人臉書，被檢警截取引為證據。

警方調查，統促黨成員李承龍、邱晉芛、徐哲夫與蔣志豪4人，10日傍晚5時30分，駕駛李的宣傳車，停在日台交流協會前，先用大聲公抗議，表達在慰安婦議題上對日本政府的不滿，並揚言對腳踹銅像的日籍男子「宣戰」。

駐守的保六總隊員警發現4人穿雨衣，手提包裝過的油漆袋，上前制止。但4人連續對協會大門口、員警身上，丟擲黃、白與藍色的油漆袋，3名保六員警與1名大樓管委員人員遭波及，身體多處、眼睛遭潑漆。

李承龍嗆聲罵日方：「不要以為你們日本人可以在台灣耀武揚威，蔑視我們！」強調他不像國民黨那樣客氣。

松山警分局獲報前往，李仍持續叫罵，並與員警發生爭執，警方將李等4人帶回依妨害公務、傷害、公然侮辱等罪嫌偵辦，李坦承就是不滿日方腳踹慰安婦銅像，才會潑漆洩憤。警訊後將4人移送北檢，檢察官漏夜訊問。

警方指出，涉嫌潑漆4人中，李承龍、邱晉芛2人也曾參與砍八田與一銅像案。

這已非日台協會今年首度被統促黨潑漆，今年3月，因不滿日本驅逐我方漁船，統促黨陳姓主委就到協會門前石碑潑漆，強調要為台灣人出一口怨氣。

(中時 )