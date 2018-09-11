山竹變超強颱風！最快周五海陸警報齊發

2018年09月11日 10:35 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

吳聖宇預估山竹不至於直撲台灣，但暴風圈仍有機會掃過南台灣。(圖/翻攝自吳聖宇臉書)

今年編號第22號颱風山竹已增強為強烈颱風，氣象局預估，依照目前路徑，山竹颱風周六最接近台灣，周五不排除發布海上或陸上警報，但還是要看颱風進入巴士海峽之後，暴風圈是否接觸到台灣南部近海或陸地，周四之後會比較明朗。

氣象達人彭啟明在臉書指出，對岸的氣象單位預期，山竹已經是中港澳颱風分級定義的『超強颱風』，成為今年西太平洋最強颱風的機會相當高。天氣職人吳聖宇預估，周五將發海陸警報，雖然認為目前山竹不會直撲台灣而來，但台灣仍處於其暴風圈的「危險半圓區」。

吳聖宇指出，依照目前氣象局預估的速度及暴風圈大小，山竹周六(15日)最接近台灣，周日(16日)逐漸遠離，核心風雨最強的區域可能在海上通過，但外圍風雨仍會明顯影響台灣，尤其台灣這次可能位於山竹前進方向右側的危險半圓區，雖然是偏向外圍區域，仍有機會出現較強風雨。

彭啟明分析，山竹最強巔峰時期可能是周四至周六，周末最接近台灣，依照歐洲中期預報中心最新模擬，周六上午中心在台灣南方約300多公里海面上，台灣南部陸地可能在暴風圈擦邊邊緣，民眾要提高警覺。東半部預期周五下半天開始有雨，周六影響最大，但雨勢大小還要看颱風距離台灣遠近，下周日颱風跑到台灣西南方後，雨勢才會逐漸減緩。

(中時電子報)