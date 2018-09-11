路塌2周無人聞問 南市居民大嘆：沒政府啊！

南47線佳里子龍往西港後營段在日前雨災後，因排水土堤流失，連近百公尺道路都跟著塌陷，落差最高處約70公分。(莊曜聰攝)

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南47線佳里子龍往西港後營段在日前雨災後，因排水土堤流失，連近百尺道路都跟著塌陷，迄今已經2周時間，相關單位仍未搶修。(莊曜聰攝)
南47線佳里子龍往西港後營段原先路況。(莊曜聰翻攝)

南47線佳里子龍往西港後營段在日前雨災後，因排水土堤流失，連道路都跟著塌陷，波及近百公尺，落差最高處約70公分，相關單位僅以路障阻隔，2個禮拜以來都沒有後續處理動作，居民擔憂颱風一來，災情恐怕擴大，讓人質疑，難道要等道路斷了才要施工嗎？大嘆「沒政府啊！」

0823雨災後台南市陸續傳出淹水、道路塌陷等災情，上個月29日，緊鄰南47線子龍往後營的學甲分線放水路，因為兩岸土堤年久失修，加上雨災期間水勢沖刷，流失情形嚴重，側溝旁道路也跟著下陷崩裂，裂開一條大縫，場景駭人。

子龍里長謝清安表示，他接到民眾通報，當天就前往查看，市議員蔡秋蘭也前來關心，並協助聯絡佳里區公所及工務局先做緊急處理，但相關單位指出，要先補強排水土堤後才能施作路面，僅用路障、防水布阻隔，但到今天已經2個禮拜了，也沒看到有單位前來施工。

謝清安說，此路段來往人車不少，加上夜間視線不佳，若不趕快處理，很可造成危險，且排水土堤持續有流失情形，萬一颱風來了又帶來雨勢，到時候不只淹水，搞不好整個路面都會跟著陷落，難道相關單位都不知道嚴重性嗎？

市議員蔡秋蘭痛批，市府對相關責任歸屬到底是水利局還是工務局都搞不清楚，簡直在互踢皮球，迄今別說搶修，也沒人前來勘查，是把居民當成二等市民嗎？她將向市府反應，希望能盡快處理。

(中時 )

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