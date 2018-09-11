吳音寧赴帛琉推廣蔬果行程喊卡 被譏不能度假好委屈

第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程會議，吳音寧（後）不歡而散。（鄧博仁攝）

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中時電子報
帛琉（見圖）人口僅2.2萬人，有彩虹的故鄉之稱，為熱門的觀光與潛水度假聖地。（圖/中央社）

因果菜市場改建之亂，北農總經理吳音寧原定20日赴帛琉進行蔬果推廣喊卡，臨時改由業務部經理率隊前往，吳音寧對無法成行，語氣頗多無奈。帛琉人口僅2萬人，網友對吳音寧要去帛琉「推廣蔬果」紛紛感到傻眼，PTT網友酸「不能去帛琉玩了，好委屈喔!」

北農總經理吳音寧原定20日赴帛琉進行蔬果推廣，但由於最近北農紛擾再起，臨時改由業務部經理率隊前往，對此，吳音寧表示，北農身兼全台農產運銷重任，原期盼透過國內外交流活動，開拓多元產銷管道，對無法成行，語氣頗多無奈。

由於帛琉以觀光聞名，人口僅2萬人，年度觀光客約5萬人。網友質疑北農名為「推廣蔬果」實為度假之旅，PTT政黑版網友留言「簡輸賠沒把果菜市場的議題炒起來，其實510現在應該去帛琉了，去幹嘛的我就不知道了」、「這廝是去玩吧 推廣業務 笑死人」、「帛琉很好玩耶 幹嘛不去」、「不能去帛琉玩了，好委屈喔」、「去帛琉賣蔬果？等等~北農怎麼又變成外銷推廣公司」、「帛琉人口兩萬 每年五萬觀光人口 XDD」、「帛琉 蔬果推廣www」、「去帛琉推廣蔬菜(X) 高價帛琉旅行團(O)」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

文章來源：PTT論壇2

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