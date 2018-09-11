分析民進黨四大對手！他驚：火力配比根本放錯

圖為總統蔡英文。（資料照,黃世麒攝）

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中時電子報
／綜合報導

年底選戰進入倒數階段，民進黨日前啟動「百工百業挺改革」第二階段輔選，到許多縣市宣傳蔡政府兩年多來的施政與改革成果，替綠營拉抬選情。由於民進黨執政後支持度下降，外界都在關注這次選舉民進黨會失去那些執政縣市。對此，有網友舉出民進黨這次的四大對手，並表示民進黨這次火力配比根本放錯。

有網友在PTT發文指出，選戰看到現在，民進黨今年的四大對手不外乎柯文哲、侯友宜、盧秀燕、韓國瑜。他說若論重要性，侯=盧>韓>柯，這無懸念，越危險的越要重兵防守，「但現在DPP的火力配比：柯>韓>侯=盧，根本接近顛倒過來，蠻有趣的」。

該網友分析道，他說北市根本沒懸念，整天卻打柯P，北市是有重要戰略意義沒錯，但是擺明失守的地方，卻花最大力氣在打。對於新北以及台中兩地，該網友說新北人多，台中55波，這兩邊的重要性差不多，火力應該要明顯贏過台北高雄才對，現在卻都放單1對1PK。至於民進黨鐵票倉高雄，該網友認為，高雄市明明上次大贏的綠營鐵票區，花點力氣打打就好，結果現在僅次於打柯，媒體都要照三餐防守韓國瑜，「這邏輯很奇怪，所以連綠營也承認被逼近囉?」他認為，這次民進黨明顯把重兵放在必輸的地方，他認為有點戰略錯誤，「目前的火力配比：柯>韓>侯=盧，是對的嗎？」

該網友意見引發許多討論，並紛紛回應「蔡都一週跑台中兩次了 很重視台中吧」、「穩贏的就一定不能輸、穩輸的就一定不能輸太慘」、「唯一失敗的點是花太多心力在台北補白綠分裂的政治手段」、「打柯是提前打總統選戰 當然重要」、「蔡把重心放在台中沒錯 因為高雄根本不可能翻盤」、「打韓國瑜是因為他們在吳音寧上壓身家。越捧吳音寧韓的票越多」、「民進黨最大的對手是自己」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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