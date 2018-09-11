菜價創新高 農委會：尚在合理範圍

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日前中南部豪雨，且周末將有颱風山竹逼近，菜價持續飆漲，台北果菜市場今（11）日蔬菜平均價格每公斤43.9元，是今年以來新高。各菜種漲多跌少，相較周一休市前，青江菜、小白菜都有1成5漲幅，高麗菜（甘藍）也漲了8.6%；根莖類地瓜漲幅2成4，花果類南瓜漲幅也接近2成。

今天台北果菜批發市場交易量1473噸，為9月以來新高，因逢休市後承銷需求增加，買氣活絡。菜價也繼周日創下今年新高後，持續飆漲，價格上漲菜種包括高麗菜、小白菜、青江菜、芹菜、萵苣菜、油菜、甘薯葉、花椰菜、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、茄子、甜椒、玉米、韭菜、筊白筍等。

高麗菜上價來到每公斤45元、小白菜54元、青江菜68元、空心菜（蕹菜）62元，地瓜葉也要67元。

相較休市前，葉菜類高麗菜從每公斤32.7元，漲到35.5元，漲幅8.6%；青江菜從50.2元漲到57.8元，漲幅15%；小白菜從41.6元漲到47.9元，漲幅也有15%。並且根莖類沒有比較便宜，地瓜從8.8元漲到11元，漲幅有24.6%；花果類南瓜從23.4元漲到28元，漲幅19.9%，也接近二成。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，往年9、10月因溫度高不利蔬菜生長，又有颱風、豪雨折損，都是一年中菜價最高期間，今年在823豪雨之前沒什麼颱風，菜價一直低於平均，目前也只是接近過去五年平均，故仍須回歸市場機制。

他說，目前市場供應充足，尚無需釋出庫存冷藏蔬菜，菜價可能受民眾預期心理影響，但目前價格水準很難說不合理，農委會會密切注意「山竹」颱風動態，監控豪雨對菜價的變化。

(中時 )

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