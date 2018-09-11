新竹》選舉廣告被拆 市議員參選人田雅芳報警提告

2018年09月11日 10:56 中時 徐養齡

田雅芳廣告被拆除位置。（田雅芳提供）

遭拆除的廣告。（田雅芳提供）

新竹市議員參選人田雅芳位於明湖路旁邊坡的2處選舉廣告，8日疑在無預警的狀況下被市府工務處拆除，田女認為懸掛區域非公共用地，市府無權拆除，已蒐證提告，工務處則強調是拆除地點為道路養護範圍，行為合法。

田雅芳表示，她在明湖路煙波飯店斜對面及全國加油站旁山壁掛廣告，經確認是私人土地而非公有地，不料上架才3天，就被工務處開貨車整組拆掉，理由是非競選期間不能掛廣告。

她質疑理由太扯，放眼望去市區到處都是競選看板，且明湖路邊坡上還掛著4年前1名議員候選人的陳舊競選廣告，仍好端端掛著，唯獨她的被拆，決定提出偷竊、違反選罷法、瀆職告訴。

工務處副處長曾嘉文表示，田雅芳懸掛競選廣告的位置屬於道路上邊坡，無論土地的權屬上屬於私人或公家，本身現況是公共使用通行道路，而路邊上下邊坡區域，依據《市區道路管理自治條例》，屬於工務處養護範疇。

至於田雅芳稱該處早有候選人懸掛廣告物多年，至今卻未拆，工務處表示會派員前往了解，如違法也將一併拆除。

民政處副處長林柏志說明，競選廣告物得於法定競選活動期間（11月14日到23日）設置，設置地點不得在隧道、地下道、橋樑或其他妨礙交通秩序及公共安全處所，競選活動期間以外的設置辦法，則回歸到各級權責機關。

(中時 )