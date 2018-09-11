美媒：貿易戰或讓北京獲得全球更大影響力

友善列印
中時
李文輝

中共黨媒《環球時報》今引述美國CNBC 10日報導，廣受關注的投資集團里昂證券經濟學家說，川普的對陸貿易戰可能產生「有悖常理的反應」。美陸貿易戰加劇可能促使世界第二大經濟體努力贏取更大的全球影響力。

里昂證券的經濟研究主管埃裡克•菲什維克認為，事實上，當前華盛頓與北京的貿易爭端可能促使大陸加強經濟及地緣政治部署。他在香港舉行的2018里昂證券投資者論壇上表示，對陸貿易戰「或許產生有悖常理的反應，加快大陸努力在供應曲線上攀升……實現在更多高科技產品上的自主。這肯定會促使大陸構築更多的政治和經濟勢力範圍。」

他提到，北京龐大的「一帶一路」倡議。這是一個基礎設施和投資計畫，被廣泛視為大陸試圖建立一個北京為中心的龐大、多國的經濟和政治勢力範圍。在經濟發展上，大陸一直在努力向著高科技產業邁進。大陸的戰略目標是在生產和出口服裝及消費電子產品等基本商品基礎上(不斷)升級。

至於貿易戰的根源，菲什維克認為，政治(在其中)扮演重要角色。他說，當前談判開始，部分原因是美國對大陸的國力上升變得(越發)不安。他說：「這其實是因為大陸是美國的下一個地緣經濟和地緣政治對手，美國對此感到不舒服。我認為，雙方不會特別願意進行妥協，畢竟這不是一個簡單的貿易問題，它更多的是一個政治問題。」

(中時 )

徒手接墜樓女子網紅照片 陸警解… 《 環球時報》社評：日本小丑踢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。