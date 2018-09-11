美媒：貿易戰或讓北京獲得全球更大影響力

2018年09月11日 11:27 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今引述美國CNBC 10日報導，廣受關注的投資集團里昂證券經濟學家說，川普的對陸貿易戰可能產生「有悖常理的反應」。美陸貿易戰加劇可能促使世界第二大經濟體努力贏取更大的全球影響力。

里昂證券的經濟研究主管埃裡克•菲什維克認為，事實上，當前華盛頓與北京的貿易爭端可能促使大陸加強經濟及地緣政治部署。他在香港舉行的2018里昂證券投資者論壇上表示，對陸貿易戰「或許產生有悖常理的反應，加快大陸努力在供應曲線上攀升……實現在更多高科技產品上的自主。這肯定會促使大陸構築更多的政治和經濟勢力範圍。」

他提到，北京龐大的「一帶一路」倡議。這是一個基礎設施和投資計畫，被廣泛視為大陸試圖建立一個北京為中心的龐大、多國的經濟和政治勢力範圍。在經濟發展上，大陸一直在努力向著高科技產業邁進。大陸的戰略目標是在生產和出口服裝及消費電子產品等基本商品基礎上(不斷)升級。

至於貿易戰的根源，菲什維克認為，政治(在其中)扮演重要角色。他說，當前談判開始，部分原因是美國對大陸的國力上升變得(越發)不安。他說：「這其實是因為大陸是美國的下一個地緣經濟和地緣政治對手，美國對此感到不舒服。我認為，雙方不會特別願意進行妥協，畢竟這不是一個簡單的貿易問題，它更多的是一個政治問題。」

(中時 )