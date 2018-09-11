涉嫌謀殺13歲華裔女孩 敘國難民阿里被起訴

加拿大華裔少女Marrisa Shen去年遭殺害，兇嫌日前遭以一級謀殺起訴。（圖/Marrisa Shen紀念官網）

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中時電子報

據溫哥華星報（the star）報導，發生於去年（2017）7月中旬、加拿大大溫哥華地區駭人聽聞的華裔女孩Marrisa Shen謀殺案，有了重大的新進展；經過長時間的比對與追蹤，當地警方於週一記者會上宣布，逮捕一名敘利亞國籍、擁有永居權的28歲移民阿里（Ibrahim Ali），並以一級謀殺罪（first-degree murder）起訴他，還給家屬一個遲來的正義。

去年7月19日，13歲的加拿大籍華裔女孩Marrisa Shen，被路人發現、陳屍在本拿比市中央公園（Burnaby Central Park）灌木叢內，警方很快地判定為一起兇殺案件，經過長時間的追查後，負責此案的皇家騎警隊（RCMP）主管理查森（Donna Richardson）一度認為，Marrisa Shen遭謀殺很可能是隨機挑選下手，女孩根本不認識兇嫌；但對於案情細節卻始終不願多做透露。

為了找到犯人，騎警透過600次訪問、調閱上千小時的監視錄影資料，和辨認至少2,000名可能的涉案關係人後，好不容易才發現證據將兇嫌連結。但讓家屬和外界感到無奈的是，兇嫌阿里、事實上是以「難民」身份，進入加拿大17個月，並在行兇前一個月剛剛獲得居留許可，這起案件在兇嫌被起訴後，恐讓本就有意反移民的保守勢力加強力度，要求政府縮緊對難民收容和移民的門檻限制。

(中時電子報)

文章來源：Man charged with murder of Marrisa Shen, 13, had no criminal record and was new to Canada

文章來源：Man charged with 2017 killing of Burnaby teen Marrisa Shen following massive investigation

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