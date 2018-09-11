日人欲踹慰安婦銅像 外交部批「不夠文明」

2018年09月11日 11:10 中時 陳建瑜

對於日本「慰安婦真相國民運動」幹事藤井實彥用日前在台南疑似腳踢慰安婦像。外交部發言人李憲章今表示，這凸顯藤井實彥他個人「不夠文明」，「這樣的行為是不可取」。但李強調，不希望任何有關台日意見不同之處，影響到兩國關係全面進展。

李憲章今在外交部例行記者會上指出，對日本人士腳踢慰安婦銅像事，據了解「該名人士已離台」。目前本案已進入司法程序，倘相關政黨或人士提出告訴，外交部將根據調查及裁判結果，會商相關單位依法處置，決不寬貸。

就藤井實彥的行為是否合適？李憲章表示，任何暴力、挑釁作為都是不可取，不管國人或外國人士，特別是外國人士來到台灣，違反公序良俗，或一般民眾定義上可接受的行為準則都還是有，「這只是凸顯他個人不夠文明，這樣的行為是不可取」。

未來是否將藤井實彥列為不受歡迎人物？李憲章說，外交部會跟警政署、移民署就這個案全面性了解，若有需要外交部配合的地方，會根據事實查證結果，跟日方進行交涉。

有媒體質疑，外交部對於統促黨赴日台交流協會大樓撥漆昨發布「新聞稿」譴責，但對於藤井實彥腳踢慰安婦行為直到今日才發布「聲明」。李憲章解釋，新聞稿與聲明是有落差，何以發布新聞稿是因，這牽涉到外國政府駐台單位維安問題，就財務損失、人員受傷的問題，「這情節較為嚴重」，所以認為應該以新聞稿方式表達。

過去馬政府就慰安婦議題提出四項訴求：正式道歉、賠償、恢復名譽與尊嚴、照顧台籍慰安婦生活。然蔡政府就此議題立場，李憲章說，「政府立場是一貫的」，後續籲請日方真正面對事實，根據目前相關台籍慰安婦真正的需求，最重要的是照顧他們的尊嚴跟實質權益的確保。

李憲章強調，台日關係是非常全面性，涵蓋議題非常廣泛，希望這個案能夠很平順處理，但也不希望任何有關兩國意見不同之處，影響到兩國關係全面進展。

(中時 )