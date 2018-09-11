台南》慰安婦銅像遭踢發酵 黃偉哲：不歡迎任何政黨做政治操作

黃偉哲今天針對慰安婦銅像引發喧然大波，強調民進黨2010年就已經提案要求日方道歉。(曹婷婷攝)

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日本人藤井實彥出腳踢慰安婦銅像引起軒然大波，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，嚴厲譴責該日人行為，但也強調，歷史對歷史要誠實面對，政治操作可以免了，他說，民進黨2010年由主席蔡英文、幹事長賴清德提案，要求日本道歉並將慰安婦事件納入國高中歷史教材，讓後代永遠記得，當時也不見執政的馬英九有什麼反應。

黃偉哲說法被羅智強指為呼應謝龍介，黃偉哲強調，沒有呼不呼應，而是這是該有的立場。他說，慰安婦事件很單純，就是戰爭期間，日本軍方找東南亞、韓國、台灣女性從事慰安婦工作，不管怎麼來的，總之相當多人非自願，我們必須嚴厲譴責日本政府，這個雖跟現在日本政府無關，但政府態度很重要，願不願意面對過去歷史，日本人欠我們一個道歉。

黃偉哲說，不歡迎任何政黨從這件事情中做任何政治操作，謀取任何政治利益，歷史事件回歸歷史，政治操作應該退避，民進黨2010年就提案，當時也沒有做任何政治操作，但重申要嚴厲譴責踢銅像的日本人，事後還在臉書說三道四讓人無法接受。針對國民黨陣營認為駐日代表謝長廷應該切腹，他說，當年提案不見當時執政黨有反映，也沒要政府人員切腹。

黃偉哲強調，尊重銅像豎立的合法存在，也要求日方道歉的原則，只要是個合法就繼續存在，若是不合法就應移置於合法處。

(中時 )

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