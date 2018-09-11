全教總咱糧學堂開學 國教署長：將增加學校午餐營養師編制

2018年09月11日 11:40 中時 林志成

全國教師工會總聯合會推動的「咱糧學堂」活動，107學年在今天正式開學。教育部國教署長邱乾國表示，很高興和全教總一起推動食農教育，未來將為國中小學營養午餐增加營養師，並由政府負擔午餐設備的經費，以讓學生付的錢都用在食材上，提升營養午餐品質。

在桃園市大華國小老師劉慧玲與班上學生的熱烈歡呼聲中，「咱糧學堂」今天上午正式開學。自民國100年開始，全教總與「喜願小麥契作農友團」共同發起「麥田見學」教學計畫，103年正式以「咱糧學堂」之名，在全國各縣市教學現場深耕，8年來，全國參與學校達900所。

「咱糧」就是「我們的糧食」，全教總表示，在「咱糧學堂」裡面，教師將農事、食安等議題融入課程與教學，帶領學生從種植開始，親近土地、關懷生命，師生共同展開一段與土地的對話。

全教總理事長張旭政說，他們推動「咱糧學堂」多年，今年首度獲得教育部國教署經費支持，未來會更努力在學校深耕。他也提到，立法院本會期會推動《食農教育法》的立法，但目前看到的條文，沒有太多創新、正面的內容，甚至可能限制食農教育的推廣，讓他擔心。

邱乾國則說，為了關注食農及食安議題，教育部國教署成立專案辦公室，推動食農教育是重要的工作之一。其中，關於國中小學生營養午餐部分，國教署將推動3年計畫，增加各學校的營養師編制。

此外，現在學校的午餐執秘是由老師兼任，每周只減兩節課，負擔還是太重，國教署將提出多元協助方案，可能聘請專業人士擔任午餐執秘，若由老師兼任的話，則每周會減更多授課時數。

現在國中小的營養午餐一直被批評品質太差，將影響學生成長。邱乾國說，正研擬由國教署編列經費來負擔國中小學營養午餐的設備及環境清潔，學生交的錢完全用在食材上，午餐的品質就可以提升。

(中時 )