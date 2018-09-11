腳麻非腳踹？ 謝寒冰怒轟藤井實彥腦殘白爛

2018年09月11日 11:15 中時電子報 戴安瑋

日男藤井實彥日前腳踹慰安婦銅像，民眾戴上白色面具，要求日方代表沼田幹夫及藤井實彥道歉，並要求我駐日代表謝長廷向日本首相安倍晉三表達嚴正抗議。（黃世麒攝）

名嘴謝寒冰表示，是要腦殘到什麼樣的程度，才會用這種白爛理由辯護？要求藤井實彥道歉。翻攝謝寒冰臉書

日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥，日前來台踢館，並用腳踹慰安婦銅像，照片經公布後引發台灣群情激憤，藤井實彥昨發聲明澄清是腳麻，並非腳。對此，名嘴謝寒冰表示，是要腦殘到什麼樣的程度，才會用這種白爛理由辯護？要求藤井實彥道歉。

謝寒冰在臉書上表示，鬧了半天，藤井實彥以前原來是出名的日本老鼠會宗教「幸福科學」成員，可能是長期被教義薰陶到腦麻，才會出現類似狗撒尿的痙攣性腳麻反應；不是踹銅像而是腳麻，是要腦殘到什麼樣的程度，才會用這種白爛理由辯護？

他說，看這藤井實彥年紀輕輕，也沒唸過幾天歷史的樣子，怎麼這麼肯定聯合國與全世界眾多學者的研究是錯的，只有他和他們那一小撮軍國主義份子是對的呢？難道，他的祖先就是慰安婦，而且還當得意猶未盡，勉勵子孫一定要世世代代維持慰安的光榮傳統嗎？藤井實彥如果不道歉，我強烈建議國民黨發起募捐，大家集資仿效秦檜跪像，也弄個藤井實彥的跪像，讓他生生世世向慰安婦銅像懺悔！

網友紛留言表示，「當我們台灣人白癡嗎？出來下跪道歉！」、「這麼年輕就需要循利寧改善末梢血液循環？」、「還腳麻？乾脆說中風算了！」。

(中時電子報)