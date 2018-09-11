《 環球時報》社評：日本小丑踢慰安婦像 羞辱台灣

2018年09月11日 11:29 中時 李文輝

日本右翼團體「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥，日前在台南市腳踢慰安婦銅像，引起台灣民眾極大憤慨。中共黨媒《 環球時報》發表社評指摘，像藤井踢踹慰安婦像的這種惡行，不僅海峽兩岸公眾憤怒，日本方面也應予以譴責，在道德上與之切割。絕不能讓這種小丑在製造東亞社會之間舊傷新痛方面呼風喚雨。

《 環時》社評指出，設立慰安婦雕像是呼喚正義的人們告慰當年受害者、同時與日本否認那段歷史的力量進行鬥爭的一種方式。目前在全球各地至少立有40多座慰安婦雕像。但在慰安婦問題上，台灣民進黨當局態度最慫。台南慰安婦銅像設立後，台當局迅速撇清關係，稱那是民間搞的，台駐日代表謝長廷還就此抨擊國民黨，指這一做法「破壞台日友誼」。

《 環時》表示，那個踢慰安婦銅像的藤井，先是在臉書上回罵線民，稱慰安婦「噁心」，是「編出來的」，但很快自己把帖子刪了。星期一他又宣稱沒有踢慰安婦銅像，而是當時「腳麻了」，在伸展腳，被拍了下來。看來這個人不僅立場極端，而且道德低下，敢做而不敢當，滿嘴謊言。

社評指出，民進黨當局差不多媚日到了毫無尊嚴的跪姿，根本原因在於它採取了敵視大陸的政策，只能緊抱美國和日本的腿。對日除了討好還是討好。

社評稱，這其實嚴重有損台灣的利益。台灣在日本面前的地位從來沒有像今天這樣低下，這充分說明，與大陸對抗是台灣的不可承受之重，台灣找回對外自尊的唯一辦法是重新實現兩岸和解，從根本上改變自己的戰略態勢。

《 環時》強調，從甲午戰敗後日本強迫簽署《馬關條約》開始到二戰結束，台灣被日本侵占約半個世紀，那是非常黑暗的時期，約65萬台灣人被殺害。而現在台灣當局卻要美化那段時期，這樣的歷史化妝是多麼難堪的自我羞辱。

社評表示，「我們不認為東亞各地社會需要與今天的日本因為歷史原因而持續結仇，與日本發展友好關係有著今天的正當性」。然而這並不影響大家銘記歷史，尊重史實。日本社會尤其應該尊重東亞社會對那段痛苦歷史的記憶，不主動以否定歷史等激進行為刺激這種記憶。

(中時 )