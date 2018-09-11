台北》姚文智酸柯P：我不會把工作優先給反年改的「王八蛋」

民進黨台北市長參選人姚文智11日受訪強調，柯市府釋出5萬人次工作機會優先照顧退休公教人員，已涉及違法和違憲，要求市府懸崖勒馬。 （陳燕珩攝）

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北市府盤點出5萬人次工作優先照顧退休公教人員，卻被外界質疑排擠一般人，連市府勞動局都稱恐違反就業服務法，市府隨即改口稱「沒有優先、但有優勢。」民進黨台北市長參選人姚文智11日受訪直批柯市府涉違法，傲慢到無法無天，未來他當市長會照顧退休公教人員，但若要優先把工作留給參與反年改鬧場世大運的「王八蛋」，他做不到。

姚文智表示，行政機關人事安排要有效率，但前提是不能違法，北市府擬釋出5萬工作機會優先給退休公教，連北市勞動局都打臉稱會違反就業服務法。姚痛批，憲法保障人一律平等，不因種族、宗教等條件限制，若市府優先雇用某種身分別的人，不僅違反就服法，還涉及違憲問題。

他強調，北市有很多35歲以下青年、身心障礙者和上萬名流浪教師，更需要市府關心，若他當市長，不會把工作機會跟學校代課留給已退休的人，反而會優先進用年輕人、經濟弱勢還有流浪教師。

由於柯文哲曾在臉書指稱反年改團體是「王八蛋」，姚文智諷說，未來他若當選，會照顧退休公教人員，因為他們是配合政府年金改革政策，不過，要他把5萬個機會優先留給參與反年改、破壞世大運的「王八蛋」，他做不到。

他呼籲柯文哲，選舉前夕用這些工作機會去政策買票，已涉及違法，請懸崖勒馬，項這樣急就章的人事安排，無法提升就業環境，且執政4年來，柯對年輕人的經濟發展、就業提升提升到底做了什麼，應好好說清楚。

(中時 )

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