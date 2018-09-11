用藝術引導特殊生學習 張家愷老師獲獎

新北特殊教育學校老師張家愷引導特殊學生接觸藝術。（教育部提供）

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教育部今年優良特殊教育人員得獎名單業已公布，共計32名得獎者，其中一位得獎者新北特殊教育學校老師張家愷，熱衷於推動藝術教育，原本缺乏學習動機的學生們都能夠被千變萬化的音律與顏色給吸引，他發現藝術元素在特殊教育的課程中擁有無比強大的能量。

張家愷以前擔任實習老師時，曾陪伴兩位患有過動症的學生學習，其中一名學生除過動外同時伴有語言障礙，平時只能說出單音節的字詞，但為了要引起老師的注意，努力的嘗試突破自己的語言限制，在學期即將結束前已經可以完整的說出張家愷老師的名字。

這件事情使得他對特殊教育有不一樣的教學想法，他認為「快樂學習並非只是個空頭口號，而是有其存在的道理。」同樣的情形讓他想起另一名因過動症導致無法出外實習的學生，張家愷意外地在木雕課程中發現了這名學生的興趣。

在課程中這名學生想要用樹枝做一把玩具刀，在他的指導之下，學生竟然有別以往的躁動，坐在位置上慢慢將樹枝拋光、打磨一整個下午。這名學生專注能力的大躍進，讓許家愷驚訝，也讓他體悟到興趣與嗜好或許正是支撐學生們努力的動力。

張家愷熱衷於藝術教育的推動，因為他常年觀察，發現部分學生畢業後縱使順利就業，也會因為找不到生活目標而逐漸喪失對工作的熱情。但在藝術相關的課程中，原本缺乏學習動機的學生們都會被繪畫或音樂所吸引，他藉此教導學生們認識藝術與文化的美好，在課程之外，他同時也以提升特殊教育學校圖書館使用率為計畫推動方向。

他認為圖書館除了文學之外，更匯集了繪畫與音樂資源，是學校最重要的藝術文化基地，因此他花了許多時間為圖書館設計一些文宣與小冊，藉由各式各樣微小的美感元素漸漸培養校內師生對藝術的感知能力。

(中時 )

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