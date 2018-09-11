陳景峻出席市場改建報告 提前離席引發議員論戰

2018年09月11日 11:39 中時 吳堂靖 、 鄧博仁

北市議會財政委員會11日舉辦第一果菜市場改建報告，身兼北農董事長的副市長陳景峻（後）也現身，不過陳不到一個小時就以會議為由，要求提前離席，此舉引發在場議員論戰。總經理吳音寧（前）也只能望著陳離去。(鄧博仁攝)

北市議會財政委員會11日舉辦第一果菜市場改建報告，身兼北農董事長的副市長陳景峻（後）也現身，不過陳不到一個小時就以會議為由，要求提前離席，此舉引發在場議員論戰。也留下一臉狐疑的市議員簡舒培（右）及高嘉瑜。(鄧博仁攝)

台北市議會財政建設委員會11日也針對此案進行討論，吳音寧同樣親自出席並進行專案報告。不過會議開始後國民黨議員陳重文及會議主席鍾小平卻要求吳音寧先道歉再報告，讓比鄰而坐的北農董事長陳景峻（右）及總經理吳音寧（左）有點剛尬。(鄧博仁攝)

財政委員會11日舉辦第一果菜市場改建報告，身兼北農董事長的副市長陳景峻也現身，不過不到一個小時就以會議為由，要求提前離席，此舉引發在場議員論戰，簡舒培怒批「陳身為董事長，對於改建案卻一問三不知，應留下說清楚！」應曉薇、陳建銘等人則認為由總經理報告即可，氣氛尷尬，最後則在表決過半下，陳快閃離開。

台北第一果菜及漁市場改建案昨獲得北市府支持，財政委員會11日舉辦市場改建工作報告，總經理吳音寧、漁產公司總經理陳志芳等人均出席，由於吳音寧上次赴工作報告，不到20分鐘隨即被委員會召委鍾小平以「要報告去議會報告！」為由表決後轟出場，加上陳景峻也出席，此次工作報告格外受關注。

此次鍾小平、陳重文仍關注北農勞退金、是否赴議會備詢等議題，鍾小平要求陳景峻、吳音寧為近期紛擾道歉，此舉不但引起兩人抗議，也慘遭其他議員圍剿，要求「回歸市場改建討論！」、「不要再做人身攻擊！」鍾則一臉尷尬，趕緊回歸議事程序。

由於陳景峻先前不斷對外表示「吳提的版本未經董事會」、「沒收到規畫案」，議員簡舒培質疑，吳音寧先前曾在董事會提出需求，但陳卻一直說不知道；高嘉瑜也質疑，吳音寧送的是北農需求表而非規畫案，但陳似乎混為一談，吳送的需求表到底能不能代表北農 ？北農內部到底有沒有同步？

對此，陳景峻嚴正駁斥，這是兩碼子事，吳提的是工作報告而非規畫報告，包含官股常務董事也明確表示吳沒有在董事會報告，專業的部分他不清楚。

會議進行不到1小時，陳景峻隨即以有其他行程為由，要求離席，在場議員吵成一團，最後表決過半，陳隨即起身離席，但議員簡舒培仍大喊「他還沒回答我問題耶！」場面尷尬。

(中時 )