駐日代表謝長廷 對日人藤井踢慰安婦像表抗議

我駐日代表謝長廷召開記者會表達抗議。（圖/黃菁菁攝）

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駐日代表謝長廷針日人腳踢慰安婦銅像的事情表示，「我的立場是一向主張和解共生、和平，反對暴力或反對任何暴力暗示的行為，所以有腳踢行為的話，我要嚴正譴責。謝長廷認為藤井的行為是破壞台日友好的行為，故也表示抗議。

有關慰安婦問題，有些事實問題我並不是很清楚，我知道大家會問我的態度。第1「我就職以來對慰安婦的事情，要求對日本協商、賠償、道歉。我們對日本抗議要求總共有6次，跟以前是一樣的，外交部的立場也是一貫的，始終沒有變，我們也是執行這個立場。」

我駐日代表謝長廷對日人在台踢慰安婦像表達抗議。（黃菁菁攝）

「對於日人藤井腳踢銅像的事情，事實我不清楚，但是我的立場是，我一向主張和解共生、和平，反對暴力或反對任何暴力暗示的行為，所以有腳踢行為的話，我要嚴正譴責。」

「第2，我的立場是反對任何升高日台對立，破壞日台友好的任何行為，這個行為我認為是破壞台日友好的行為，所以我也表示抗議。我認為這個行為不代表日本人，因為在網路上很多日本人也譴責他，認為他才是破壞台日友好的，說他不是代表日本人，也不代表日本政府。基本上，我也認為不應該把它擴大到台灣與日本的對立或者政府之間的矛盾，這是我的立場。」

有人質疑謝長廷的立場與日本駐台代表沼田幹夫有何不同，他表示，「他代表日本利益，我代表台灣利益，但我們兩個都希望台日友好，所以有一樣也有不一樣的，這也是我駐日代表的職責。」

至於是否有向日本政府抗議？謝長廷表示，「如果有任何證據認為是政府(指使)的，當然要抗議，但若只是民間的行為，我們不會抗議，如果外交部指示那是另外。他個人認為，不應該把這類事提升到政府層次，民間有各種個人行為，台灣也有人對日本人暴力，不能說是代表台灣人民。」

(中時 )

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