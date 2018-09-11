單親媽為家庭什麼都能忍 卻因老闆娘一句話崩潰辭職

2018年09月11日 11:38 中時電子報 林毅

單親媽媽為了小孩，通常都會培養出比一般人更強韌的精神力，一名從事15年服務業的李姓單親媽媽也是如此，但她於上週在「爆怨公社」PO文，表示受不了加油站老闆娘的長期洗臉，還因為一句話讓她無法忍受，憤而離職。

李女表示，不久前她應徵加油站正職員工，第一天用了兩小時學習基本操作，第二天就直接被推上架服務客人，在趕鴨子上架的情況下，自然動作快不起來，而老闆娘則是多次完全不顧現場人潮眾多，當眾洗臉她「動作不會快點嗎」。

李女對老闆坦誠以對，表示自己應徵時就表明自己沒經驗，現在更是不斷被罵，怕自己扯後腿，打算提出辭呈，老闆則是希望李女再多忍耐「我老婆就是這種個性，不知道罵走多少人了」。

李女受到老闆慰留後，繼續強顏歡笑服務客人，但老闆娘依舊每天持續言語霸凌，甚至開口說了一句「單親本來就要什麼都能忍受」，讓她當場崩潰，決意離職。

李女說自己的確是單親媽媽，但自問自己對工作認真，批評自己工作效率不佳也罷，無法忍受這種人格被踐踏的對待，所以決定PO網分享自己經驗。

不少網友也氣炸，「加油站在哪，準備路過了」、「好沒水準的老闆娘，好懦弱的老闆」、「支持你，抵制垃圾慣老闆」、「單親媽媽辛苦了，妳沒有錯」，還有網友分享加油站經驗：「新訓是3~5小時懂基本操作，3~7天熟悉流程，遇到這種老闆第2天就要快點辭職」。

(中時電子報)