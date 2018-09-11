多運動不一定健康！這些人運動完可能更虛

2018年09月11日 11:46 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

香港中醫師表示，不是每個人都適合多運動。(圖/翻攝自臉書《俏女巫的草藥秘方》)

一般認為多運動有益身體健康，甚至有些人會覺得不健康是因為運動不夠，但專家指出，其實並不是每個人都適合多運動，當身體疲勞、睡眠不足、代謝差、感冒時都是身體警訊，這時應該多休息，多運動反而會更虛！

香港中醫師在臉書《俏女巫的草藥秘方》表示，有人質疑為什麼常常運動，健康還是出問題？關鍵就在於不是每個人都適合多運動，身體會傳遞很多訊息，表現在各種症狀上，當身體疲累、睡不好、代謝差、易感冒時，這些都是一種身體警訊，這時候不應該多運動、而是應該多休息，因為多運動也不會改善。

中醫師指出，根本的問題不是多運動就能解決，若你是實症體質，多運動沒有問題；但若是虛症體質，代表你的身體氣血不足，多運動氣血只會越來越虛，身體的代謝會更慢，越容易得到更多疾病，也許運動當下會覺得精神很好，但運動結束後虛的人會更虛，而且隨著年紀增長，健康問題越來越加重。

中醫師說，包括高血壓、低血壓、高血脂、易被傳染、易感冒咳嗽、易疲倦想睡…等，都代表你是虛症體質，若運動後反而會覺得很累，應該找一位適合的醫師，可以調整到不需要運動，身體也可以回到健康狀態，身體其他的疾病也會一併改善。

(中時電子報)