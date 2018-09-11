藤井實彥踹慰安婦銅像 國民黨團要求列為「不受歡迎人物」

2018年09月11日 12:01 中時 楊佳穎 、 張鎧乙

藍營女立委與婦團代表在記者會上齊聲抗議。（張鎧乙攝）

國民黨團11日召開「欺人太甚！日本踹台慰安婦 蔡英文悶不吭聲」記者會。（楊佳穎攝）

日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥日前在台南市國民黨部旁，疑用腳踹慰安婦銅像，粗暴舉動引發國內強烈反彈。對此，國民黨立法院黨團除要求內政部即刻將藤井實彥列為「不受歡迎人物」、日本台灣交流協會代表沼田幹夫公開道歉，我駐日代表謝長廷也應向日本政府提出嚴正抗議。

國民黨團11日召開「欺人太甚！日本踹台慰安婦 蔡英文悶不吭聲」記者會，柯志恩、王育敏、李彥秀、黃昭順與呂玉玲等藍營女立委及婦女代表穿著黑衣出席，高喊「台灣憤怒日本道歉」、「蔡英文不要躲站出來」，除譴責日本欺人太甚、吃人夠夠，也呼籲身為台灣第一位女性總統的蔡英文，不該對此事件神隱、噤聲。

柯志恩指出，對於藤井實彥腳踹慰安婦銅像，政府至今沒有任何作為，蔡英文及外交部尚在了解狀況，還呼籲全民理性看待此事，「請問台灣人還不夠善良嗎、理性嗎？當日本侵門踏戶，對慰安婦銅像做出粗魯舉動時，政府到底在哪裡？駐日代表在哪裡？」

柯志恩還諷，藤井實彥不斷捏造是國民黨不實指控，還辯稱腳麻，「建議他末梢神經循環不好就去吃『循例寧』」，也可以到其他地方再做一次「腳麻動作」，若敢去韓國，保證他不是腳麻而是腳斷，斷到爬不出韓國，「但台灣的作為在哪裡？蔡英文信誓旦旦要為慰安婦阿嬷尋回正義，請問正義在哪裡？」

王育敏表示，事發至今已24小時，蔡政府沒有沒有一句話、龜縮神影，是真正的末梢神經麻痺，無能無感，「請問妳還是台灣女性領導人嗎？」令人失望透頂。她也說，已完成慰安婦名譽恢復及賠償條例草案，將請藍委一同連署讓法案通過，其中，最關鍵的第17條，明定對慰安婦、家屬或慰安婦人權紀念銅像有歧視性或足以使其名譽受損的言論行為者，要處一年以下有期徒刑，或併科1萬元以下罰金。

呂玉玲則提到，台灣女性當年被迫成為慰安婦，幾十年過去等不到日方一個道歉，令人痛心；且行政院長賴清德初上任時，面對立委質詢慰安婦議題，承諾會要求日本道歉，但如今一年過去沒任何進展，反而看到藤井的卑劣行為。

與會的華夏社會公益協會理事長王如玄也說，過去日本向韓國道歉、撥款照顧韓國阿嬷，那台灣的阿嬷呢？難道韓國人的阿嬤就是阿嬤，台灣人的阿嬤就不是阿嬤嗎？她強調，慰安婦是台灣一段歷史傷痛，不分彼此、沒有顏色，政府有義務站出來挺台灣阿嬷、台灣女人及台灣人。

(中時 )