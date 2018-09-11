遭瘋傳密婚、懷孕 趙麗穎打破沉默：我是有脾氣的

2018年09月11日 11:52 中時電子報 吳品瑤

主演《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇爆紅的中國大陸女星趙麗穎，曾和大9歲的男星馮紹峰先後合作《西遊記之女兒國》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，去年即爆出緋聞，之後又多次被拍到外出約會，加上工作滿檔又向來敬業的趙麗穎，今年4月起竟無預警宣布為調樣身體停工不接戲，因而爆出懷孕養胎傳聞，甚至爆年底將密婚，對次，趙麗穎昨晚將去年的po文置頂，被解讀為是在回應近來的傳聞。

趙麗穎昨突然在微博置頂了去年的闢謠文，被讚「懶得可愛」。(翻攝自趙麗穎微博)

趙麗穎先後被爆懷孕及婚訊，然她僅透過工作室簡單回應「沒有這樣的事」，並未親自發言過，然昨晚她突然將去年的微博發文置頂，該文寫道：「哪有什麼偶遇，其實就是你走著，我也走著，然後你掏出了手機，我也要發自己拍的」，除了搭配萌犬照外，其中有張寫滿文字的圖片特別引人注目，內容是：「你做錯事我可以放你一馬，你說錯話我也可以放你一馬，你傷我心我還可以放你一馬，你欺騙我我可以放你一馬，但是你記住，我是有脾氣的，不是放馬的」，疑似暗示不願在放過造謠者。

面對這樣疑似闢謠的舉動，多數網友仍認為趙麗穎跟馮紹峰真的有交往，置頂

文章目的應是否認懷孕傳聞，同時認為兩人多次被拍到約會但始終不認戀，相傳是因為顧及代言廣告的合約限制，因此不得不低調談感情，另外，粉絲也直呼女神「懶得可愛」，不願多發一條新微博而是置頂舊聞，相當有趙麗穎的風格。

(中時電子報)