波音獲890億大單 美軍增購18架KC-46加油機

2018年09月11日 11:59 中時電子報 李靖棠

據防衛新聞（Defense News）報導，航太軍武大廠波音（Boeing）今日宣布，美國空軍（US Air Force）再次向他們下訂18架新型KC-46「飛馬」空中加油機（KC-46 "Pegasus"）的訂單，作為加速替換老舊的現役KC-135「同溫層」加油機（KC-135 "Stratotanker"），合約預估總價約為29億美元（約892.5億台幣），也讓美軍的訂單數量達到52架之多。

Boeing KC-46 Tanker’s First Aerial Refueling

波音負責KC-46計畫的副總裁吉布森（Mike Gibbons）表示，「能與美國空軍合作、我們感到相當興奮。此次的訂單，對於研發團隊來說，無疑是一個重要的里程碑，讓波音能提供下一代更新且多功能的加油機。」從公布的數據來看，美軍期望添購179架KC-46加油機入編制，但機身的技術問題、卻持續困擾著波音，迫使他們遲遲無法交付首架加油機。

現役舊型的美軍KC-135「同溫層」加油機。（圖/美國空軍）

以KC-767空中加油機（Boeing KC-767）作為基礎、機身與商用版767相同的KC-46加油機，於2015年首次試飛成功。但在此之前，波音內部卻傳出此機型研發團隊貪瀆醜聞，造成包含前執行長菲力普·康迪特（Philip M. Condit）等多名高層辭職下台。KC-46加油機需要3名機組員，可提供114個座位，可攜帶最大油量為9.6萬公斤；最大巡航距離為12,200 公里。

正在工廠進行組裝的KC-46A空中加油機。（圖/波音官網）

除了美軍以外，日本自衛隊對此款新型加油機也有極大興趣，有意繼美軍之後採購裝備。然而，受到技術問題困擾，原訂去年（2017）8月份、要交付美軍的第一批18架KC-46空中加油機被迫延期，預計將在今年10月份投入服役，向外界展現新型的加油機戰力。

(中時電子報)