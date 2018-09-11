《全台最速報》冰櫃藏屍案大逆轉 兒失手殺父 母滅證頂罪

《全台最速報》冰櫃藏屍案大逆轉 兒失手殺父 母滅證頂罪

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中時電子報
綜合報導

◎冰櫃藏屍案大逆轉 兒失手殺父 母滅證頂罪

高雄殺夫案大逆轉！原本警方朝向洪姓婦人狠心殺夫，但漏夜偵辦後，有重大突破，證實凶嫌是24歲大兒子，洪婦心疼兒子才替她頂罪。兩人合力將死者遺體藏匿住家1樓冰櫃3個月，直到10日晚間被警方發現，費了2個多小時「鑿冰」，才將遺體從冰磚中運出。

◎行刑式槍擊命案偵破 許姓嫌犯彰化落網

南投縣竹山鎮在8月30日發生槍擊命案，楊姓製茶工人遭近距離狙殺，頭部、腹部各中一槍身亡！警方組成專案小組追緝，11日清晨5時15分，在彰化縣大城鄉一處民宅，將許姓嫌犯逮捕。

◎路塌2周無人聞問 居民大嘆沒政府啊！

南47線佳里子龍往西港後營段在日前雨災後，因排水土堤流失，連道路都跟著塌陷近百公尺，落差最高處約70公分，相關單位僅以路障阻隔，2個禮拜以來都沒有後續處理動作，居民擔憂颱風一來，災情恐怕擴大，居民質疑，難道要等道路斷了才要施工嗎？大嘆「沒政府啊！」

◎北農績效下滑 吳音寧澄清 水果盛產價格下跌緣故

北農風波不斷，雖然改建方案獲得北市府支持，卻又傳出截至今年8月底，營業淨利較去年同期縮水1123餘萬。對此，北農總經理吳音寧11日出席財政委員會工作報告，會前受訪再度澄清，北農收入仰賴收受管理費，由於今年水果盛產價格下跌，也連帶影響營收，強調「北農也是看天吃飯！」

(中時電子報)

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