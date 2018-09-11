女不穿內衣倒垃圾抱怨被唸 網歪樓：妳在哪裡倒？

穿內衣倒垃圾女子，被鄰居媽媽留字條告誡後，心裡不舒服po文抱怨，不料網友竟歪樓：「陳爸最近都搶著倒垃圾了」，還打趣問：「妳在哪裡倒？」。 （示意圖／中時資料照）

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中時電子報
網友提醒女子，沒穿內衣若被男生看到，會被投以有顏色的眼神。(非當事人示意圖/pixabay)

一名女子日前沒穿內衣就出門倒垃圾，之後就接到鄰居陳媽媽的字條：「可否出門倒垃圾穿內衣嗎？妳這樣會讓人說閒話。」，這名女子後來在《臉書》社團「爆怨公社」發文表示，接到陳媽媽的字條，雖是關心，但感覺讓她不舒服，「在台灣不穿內衣好像犯法一樣，我在國外旅遊也看到一堆女生不穿內衣在路上走，也沒人指指點點...。」。

不料，網友看到PO文卻大歪樓問：「妳在哪裡倒？我明天也順路去你那邊倒垃圾」、「想知道住哪一條街」、「我想當鄰居，更想每天倒垃圾」。還有人開玩笑說：「擔心陳爸爸跟陳哥哥最近都搶著倒垃圾了。」

另有人回應：「我女兒穿薄衣時，我也會要求我女兒出門要穿內衣」、「我知道是妳的習慣，但是這社會上還是一堆變態的人，還好是太太看到，要是男生看到，一直用有顏色的眼神看，妳可能越抓狂。」

針對大家的建議，女子表示：「自己回家後很少再出門，基本上作息就是上班、下班、下樓倒垃圾」。她隔天還謝謝陳媽媽的好意，還告訴她「那時心裡很不高興，因為我只是因為穿了整天內衣，回到家後為了舒服就直接脫了，出門沒注意，抱歉！！下次會改進。」

(中時電子報)

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