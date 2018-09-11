台北》釋職缺給軍公教政策買票？柯P反酸：選前北市府打坐？

2018年09月11日 12:53 中時 陳君瑋

台北市長柯文哲出席公務人員退休關懷座談會前受訪表示，該做的事情還是要做，「不要人家做每件事情都給他太多的政治意義」，難道從現在開始到選舉前，「台北市政府全部打坐就好是不是？」。（陳君瑋攝）

台北市長柯文哲出席公務人員退休關懷座談會前受訪表示，該做的事情還是要做，「不要人家做每件事情都給他太多的政治意義」，難道從現在開始到選舉前，「台北市政府全部打坐就好是不是？」。（陳君瑋攝）

台北市長柯文哲出席公務人員退休關懷座談會，表示該做的事情還是要做，「不要人家做每件事情都給他太多的政治意義」。（陳君瑋攝）

台北市長柯文哲出席公務人員退休關懷座談會，表示該做的事情還是要做，「不要人家做每件事情都給他太多的政治意義」。（陳君瑋攝）

台北市政府舉辦公務人員退休關懷座談會，吸引許多退休與即將退休市府人員到場參加。（陳君瑋攝）

台北市政府舉辦公務人員退休關懷座談會，吸引許多退休與即將退休市府人員到場參加。（陳君瑋攝）

台北市府傳出將釋出5萬多職缺讓退休人員兼職，彌補軍公教年金被砍的心理，隨即舉辦公務人員退休關懷座談會。對於李來希的批評，柯文哲會前受訪表示，這想太多，該做的事情還是要做，「不要人家做每件事情都給他太多的政治意義」；至於為何不選後推？柯文哲冷笑表示，意思就是說，從現在開始到選舉前，「台北市政府全部打坐就好是不是？」

(中時 )