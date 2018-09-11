全面開放生育？陸將全部取消國家衛健委計畫生育相關司局

2018年09月11日 12:43 中時 藍孝威

備受關注的大陸國家衛生健康委員會「三定」方案，9月10日揭曉。中央機構編制網公佈的《國家衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編制規定 》（以下簡稱《規定》）顯示，計畫生育相關司局取消，新設老齡健康司、職業健康司、人口監測與家庭發展司等。外界解讀，大陸長期以來的計畫生育制度將取消。

《新京報》報導，「三定方案」是中央機構編制委員會辦公室（簡稱中央編辦）為深化行政管理體制改革而對國務院所屬各部門的主要職責、內設機構和人員編制等所作規定的簡稱。

《規定》顯示，國家衛生健康委員會機關行政編制525名。設主任1名，副主任4名，司局級領導職數88名。

與原國家衛計委機構設置相比，國家衛健委內設機構有了較大變動。《規定》顯示，國家衛健委下設21個內設機構，包括新設立的老齡健康司、職業健康司、人口監測與家庭發展司和保健局，原國家衛計委的內設機構計畫生育基層指導司、計畫生育家庭發展司、流動人口計畫生育服務管理司被取消。

其中，老齡健康司負責組織擬訂並協調落實應對老齡化的政策措施。組織擬訂醫養結合的政策、標準和規範，建立和完善老年健康服務體系。承擔全國老齡工作委員會的具體工作。

職業健康司負責擬訂職業衛生、放射衛生相關政策、標準並組織實施。開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作。協調開展職業病防治工作。

人口監測與家庭發展司負責承擔人口監測預警工作並提出人口與家庭發展相關政策建議，完善生育政策並組織實施，建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度。

(中時 )