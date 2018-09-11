俄最大軍演「東方2018」開始 解放軍就位

2018年09月11日 13:10 中時 藍孝威

中共解放軍參加的「東方－2018」戰略演習，11日在俄羅斯後貝加爾邊疆區楚戈爾訓練場正式拉開帷幕。在未來幾天時間裡，陸俄兩軍官兵將密切協作，共同上演一場規模空前的戰略級聯合戰役演習。與歷次「和平使命」演習相比，這次戰略演習層級更高、規模更大、要素更全、聯合性更強，標誌著中俄雙方政治戰略互信和軍事合作水平達到了歷史新高。

作為俄軍四大戰略演習之一的「東方」系列演習，在俄軍演習體系中佔有重要地位。

根據陸俄雙方達成的共識，中共解放軍於8月中下旬至9月中旬赴俄參加「東方－2018」戰略演習。中俄兩軍戰略指揮機構共同組建導演部，聯合戰役指揮機構分別由中國人民解放軍北部戰區、俄聯邦武裝力量東部軍區派出。陸方參演兵力約3200人，各型裝備車輛1000余台，固定翼飛機和直升機30架。

這是中共軍隊經過革命性改革重塑後首次以軍委聯合參謀部為主、抽組軍委機關相關部門精幹人員編成陸方導演部赴境外組織聯合戰役行動演練，也是中共軍隊歷史上派兵出境參演規模最大的一次，演練課題由以往的聯合反恐拓展為組織聯合防禦和反攻的傳統安全課題。

這次行動共分為跨境戰略投送、指揮機構演練、實兵行動演練和沙場檢閱4個環節。中共參演官兵主要由北部戰區所屬陸軍和空軍部隊組成。從8月16日第一個列車梯隊起運到8月29日最後一個空中批次落地，在短短14天時間裡，中國軍隊共完成28個列車梯隊、3個空中批次的跨境輸送任務。

(中時 )