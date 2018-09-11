中華地政士事務所同名、負責人也同姓 他無端受牽連

新竹市同名的「中華地政士事務所」，因台北市的同名事務所涉詐財案而無端受牽連，加上前負責人也姓朱，因而被畫上等號，前負責人朱金雲喊冤澄清此「中華」非「中華」。（陳育賢攝）

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中時

陳育賢／竹市報導

士林地檢署日前偵辦台北市「中華地政士事務所」陳姓實際負責人涉嫌詐貸銀行、詐取房屋等案，也拘提掛名的朱姓負責人，無巧新竹市也有1家同名的「中華地政士事務所」，因該案而無端受牽連，加上前負責人也姓朱，因而被畫上等號，前負責人朱金雲11日無奈澄清此「中華」非「中華」啊！

「台北市的中華地政士事務所出事，沒想到我遠在新竹市的事務所竟無端受牽連，被好多人合作過的客戶關切，實在冤枉。」中華地政士事務所前負責人朱金雲無奈說。

朱金雲表示，該詐屋、詐貸案在9月5日被媒體報導後，因被害人中有藝人的父親而大受社會關注，而「中華」這個常見的商號名稱，卻讓大眾以為各地的「中華地政士事務所」為連鎖機構，更巧合的是，出事的事務所掛名負責人也姓朱，讓很多客戶以為他們也牽涉其中，造成事務所很大的困擾。

朱金雲說，早在年前他已經將該事務所負責人交由其子任彥誠擔任，自己只承接業務，對於台北市的「中華地政士事務所」涉嫌不法，造成他們很大的困擾。上門的新客戶，都會以為他們是連鎖店，而拒絕委託業務，老客戶則紛紛來電詢問、關心，花了一番唇舌，才解釋清楚。

他指出，全台各地有很多「中華地政士事務所」，但彼此獨立沒有任何連鎖關係，地政士也都認真、守法在執業，希望民眾不要因為台北「中華地政士事務所」，而對其他「中華地政士事務所」失去信心。

(中時 )

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