移工要求「廠住分離」 勞動部：還須評估

2018年09月11日 12:36 中時 李宜秦

矽卡案阮姓死者家屬沈痛表示，期望政府能徹底檢視工廠，不要再有人因此傷亡。圖／李宜秦攝

蘆竹矽卡工廠大火案明日首次開庭，然而勞動部對於移工訴求「廠住分離」仍無所作為，相關團體批評「為台灣的『發展』，還要賠上幾條移工性命？」勞動部回應，自6月起已有開始查訪各縣市聘僱外勞的業者，目前正在整理調查結果，且已陸續收到內政部與經濟部的意見。另外針對外勞住宿空間有所修正，近期將會預告。

去年的矽卡工廠大火死亡6人、今年的敬鵬工廠大火死亡8人，其中有8人是外籍移工。台灣移工聯盟許惟棟指出，去年到今年6月就發生了195起工廠大火，而多數移工都是「廠住合一」，安全根本毫無保障。

桃園移工聯盟社工邱怡嘉說，勞動部在6月15日針對工廠大火召開會議，然而會後結果僅是宿舍面積增至4.6平方公尺、浴廁比例改為6比1、要求提供上鎖櫃子等，仍沒有強制要求雇主做到廠住分離，怒批「根本只是做做樣子，櫃子上鎖就能避免悲劇發生嗎？」

矽卡案阮性死者家屬表示，期望政府能徹底調查工廠，並且實施廠住分離，否則住在擺滿化學易燃原料的空間中，難以保證什麼時候會出事。

勞動部跨國勞動力管理組專門委員蘇裕國表示，勞動部在6月1日將外國人生活計畫書翻譯成外文版，也放上外交部官網供移工瀏覽，且地方機關在6月29日至8月28日查訪了14個縣市、共70家聘僱外勞的業者，明天前各地方機關會把訪查結果交回勞動部。

關於廠住分離，蘇裕國說由於涉及的層面較廣，6月15日的會議中已邀集內政部與經濟部共同研商，近日已陸續收到各部會提供意見，會再擇期一同討論，但確切時間仍未知。

另外蘇裕國表示，勞動部針對移工住所空間大小有所修正，近期會再預告修正法案。未來若因發生大火造成外勞死傷，雇主將會被廢止聘僱許可，2年內不得再申請聘用移工，而該雇主原聘用的其他移工，將由政府協助轉出其他雇主。

(中時 )