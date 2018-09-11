小黃公車嘉惠偏鄉 台中市府將再增加10條新路線

市議員蔡雅玲、張玉嬿和謝志忠今日建議增加路線，升級夜間及戶性等貼心服務，擴大發揮小黃優勢！（陳世宗攝）

友善列印
中時

台中市交通局去年4月推動小黃公車，解決偏遠地區公車「落空車」窘狀，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠今日指出，二條路線營運補貼款一年省下68萬元，整體效益佳，建議增加路線，升級夜間、及戶性等貼心服務，擴大發揮小黃優勢；交通局長王義川允諾，增加十條新路線。

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠說，105年11月在議會建議用小黃到偏鄉代班公車，方便民眾搭乘，隔年4月全市第一條小黃公車就現跡豐原接駁，現在二條路線一年為市庫節省營運補貼支出68萬元，加上交通部也有補助，效益顯著，深受民眾青睞。

張玉嬿表示，小黃公車已有效改善偏遠地區公車空車趟次過多的問題，應儘早增加路線，例如太平的山區就有很多老人，交通運輸不便，現在應進入第二階段，小黃公車目標應該要「求好」，避免二次轉乘，再接再勵讓服務內容更升級。

張又建議，高雄的「公車式小黃」，去年七月開始有特定路線夜間服務，提供及戶性的運輸服務，讓公車式小黃晉身夜間安心公車，民眾住家距離原行駛路線不遠，也能直接將乘客載到家，提供近乎客製化的接駁，台中也應該仿傚。

謝志忠、蔡雅玲也說，小黃公車應以需求導向暸解使用者需求，更要秉持著好還要更好的理念，持續精進服務，增加路線、夜間服務、及戶運輸功能，讓民眾安心搭乘，小黃公車提升運量、效益最大化。謝志忠說，近期接獲陳情指出，豐原到大甲致用高工路線，校車取消往返，讓許多學子不知該如何是好，建議交通局將此路線及台中學校一併納入考量增設線，解決學子交通不便的困難。

(中時 )

移工要求「廠住分離」 勞動部：… 生孩子、蛋蛋被踢到哪種比較痛？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。