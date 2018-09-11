小黃公車嘉惠偏鄉 台中市府將再增加10條新路線

2018年09月11日 12:50 中時 陳世宗

台中市交通局去年4月推動小黃公車，解決偏遠地區公車「落空車」窘狀，市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠今日指出，二條路線營運補貼款一年省下68萬元，整體效益佳，建議增加路線，升級夜間、及戶性等貼心服務，擴大發揮小黃優勢；交通局長王義川允諾，增加十條新路線。

張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠說，105年11月在議會建議用小黃到偏鄉代班公車，方便民眾搭乘，隔年4月全市第一條小黃公車就現跡豐原接駁，現在二條路線一年為市庫節省營運補貼支出68萬元，加上交通部也有補助，效益顯著，深受民眾青睞。

張玉嬿表示，小黃公車已有效改善偏遠地區公車空車趟次過多的問題，應儘早增加路線，例如太平的山區就有很多老人，交通運輸不便，現在應進入第二階段，小黃公車目標應該要「求好」，避免二次轉乘，再接再勵讓服務內容更升級。

張又建議，高雄的「公車式小黃」，去年七月開始有特定路線夜間服務，提供及戶性的運輸服務，讓公車式小黃晉身夜間安心公車，民眾住家距離原行駛路線不遠，也能直接將乘客載到家，提供近乎客製化的接駁，台中也應該仿傚。

謝志忠、蔡雅玲也說，小黃公車應以需求導向暸解使用者需求，更要秉持著好還要更好的理念，持續精進服務，增加路線、夜間服務、及戶運輸功能，讓民眾安心搭乘，小黃公車提升運量、效益最大化。謝志忠說，近期接獲陳情指出，豐原到大甲致用高工路線，校車取消往返，讓許多學子不知該如何是好，建議交通局將此路線及台中學校一併納入考量增設線，解決學子交通不便的困難。

(中時 )