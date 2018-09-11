生孩子、蛋蛋被踢到哪種比較痛？醫生揭答案

女性生孩子痛，還是男性蛋蛋被踢到痛，引起討論。示意圖。（本報資料照片）

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中時電子報
女性分娩、男性蛋蛋被踢到，哪個比較痛？「科學性」主編姬哥在《丁香醫生》專欄解答。（圖/Shutterstock ）

女性分娩、男性蛋蛋被踢到，哪個比較痛？「科學性」主編姬哥在《丁香醫生》專欄表示，男性睪丸是人類身上外露的「內臟」，和胃部神經和嘔吐中樞相連，所以蛋疼時疼痛會擴及整個腹部；女性分娩則是子宮收縮，產生內臟痛，無法確切分出哪種比較痛。

《聯合報》報導，網路上謠傳，人類可承受45del（單位）的疼痛，女性生孩子的疼痛會達到57 del單位，至於男人蛋蛋被踢到則會造成9000del單位的疼痛，相當於生160個孩子，但「科學性」主編姬哥在《丁香醫生》專欄表示，這個衡量疼痛的單位並不存在，所以這是一個謠言。

姬哥在該專欄指出，睪丸是人類身上外露的「內臟」，有些內臟像肝臟沒神經，按壓也不會痛，但睪丸分布大量痛覺感受器，對疼痛很敏感；睪丸還和胃部神經和嘔吐中樞相連，所以蛋疼時疼痛會擴及整個腹部，伴隨噁心想吐、血壓升高、冷汗、心跳加快等症狀。

生孩子則是子宮收縮觸發痛覺感受器，產生內臟痛，人類演進過程中，女性臀部變窄、骨盆變小，但大腦愈來愈發達，所以胎兒頭部變大，增加生孩子的痛楚。一般分娩都要持續好幾個小時，到了最後衝刺階段，肌肉和相關組織會產生劇烈撕裂感，產生劇痛。

疼痛不僅是一種生理反應，也和主觀認知有關，連續生孩子10小時也無法用連續踢到蛋蛋10小時來類比，所以睪丸痛和生孩子痛無法確切分出哪種比較痛，要考量的變項太多。

(中時電子報)

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