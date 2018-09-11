日本羽球公開賽》首局連得6分逆轉 戴資穎驚險過關

戴資穎在日本公開賽首輪直落二勝出。（資料照/杜宜諳攝）

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中時電子報
／綜合報導

雅加達亞運落幕之後，羽球好手們齊聚日本羽球公開賽，台灣選手包括世界球后戴資穎、男單世界第5周天成等超過10人參賽，11日第一輪賽事，戴資穎開局就遭到馬來西亞世界排名第37選手謝抒芽強勢挑戰，第一局曾陷入落後，不過小戴挺過危機，靠著首局後段連得6分贏下該局而要回氣勢，順利獲勝晉級。

第1局戴資穎取得7：4領先後，被謝抒芽連搶6分而面臨落後，直到15：18落後3分時，戴資穎找回狀態，連得6分而以21：18守住第1局；藉著首局熱開身手的小戴，第2局很快取得5：1領先，接著維持領先優勢，最終21：18鎖定勝利，生涯對謝抒芽目前4戰全勝。

男單第一輪，周天成第1局只花15分鐘就拿下，第2局日本對手常山幹太率先得分，不過「天哥」隨即連得5分要回優勢，隨後又靠一波攻勢連下7分，把勝利穩穩收進手裡，整場比賽歷時39分鐘；世界排名第18的王子維，首輪14：21、17：21飲恨世界第32的荷蘭選手卡爾尤，未能晉級16強。

女單好手白馭珀籤表很硬，第一場就碰上大會第2種子、地主選手山口茜，奮戰43分鐘之後，以18：21、12：21敗下陣來，另一位台灣女將李佳馨，單打首輪7：21、11：21不敵日本選手佐藤冴香，同樣止步第一輪。

日本公開賽是世界羽聯世界巡迴賽超級750級賽事，不只世界頂尖好手前去挑戰，地主也是精銳盡出，光女雙就有8組人馬，本屆比賽地點改到東京都西郊調布市的武藏野之森綜合體育館，這座場館也是 2020 東京奧運羽球項目舉行的競賽場地，大會今年也新增禁止觀眾拍攝的規定。

(中時電子報)

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