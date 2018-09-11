性交易少女＝拜金？社工拍微電影盼重視性剝削

以性剝削為主題的《On Call》奪下「社工出任務」微電影比賽第一名。 林周義／攝影

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中時
林周義
衛福部今舉辦「社工出任務」微電影頒獎活動，盼提升大眾對社工的認識。 林周義／攝影

網路盛行的時代，有心人士常利用交友軟體，誘騙未成年兒少以性行為、色情影像等方式賺取金錢。家庭暴力暨性侵害防治中心社工吳秀群表示，社會大眾容易把她們視為自願或拜金，繼而忽略了背後的弱勢處境，及權利不平等的剝削關係。她以微電影《On Call》呈現社工人員深夜協助性剝削受害兒少的經歷，盼喚起大眾對這項議題的重視。

衛福部今舉辦「社工出任務」微電影頒獎活動，其中這部以性剝削為主題的《On Call》奪下第一名，得獎者吳秀群的代理領獎人，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心督導，錢淑真表示，這些從事色情交易的兒少也是被害人，需要社工協助，以維護他們的權益。

在保護性社工的服務內容中，較為人熟知的是兒虐和家暴，然而性剝削也是需要被重視的議題。錢淑真表示，社會中不乏家境貧困，被父母賣到阿公店從事性交易的兒少，但隨著網路的進步，不肖人士也利用網路，誘騙他們進行色情直播。

錢淑真表示，孩子有時會被一些觀念所綁架，認為這不是壞事，或認為這樣的賺錢方式最快。有些孩子為了家裡的經濟、成名，而掉入這類陷阱，卻不認為這樣的行為有什麼問題。這些觀念上的落差，將對他們成年後的生活造成負面影響。

因此，服務的過程中，社工需細心解釋、安撫，一出勤就得花上4、5個小時。在決定拍攝微電影當日，錢淑真與同仁就從傍晚5點半忙到第二天早上8點半，手機24小時都開機。他們盼望藉由這部影片，讓民眾為周遭的人付出多一點關懷，並及時拉迷途的兒少一把。

(中時 )

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